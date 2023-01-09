Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Росія

Не может сдвинуться с места: в РФ довели до критического состояния единственный авианосец — ГУР

Валентина Летяк, редактор ленты
російський авіаносець Адмірал Кузнєцов

Единственный российский авианосец Адмирал Кузнецов находится в аварийном состоянии, военные и судостроители пытаются переложить ответственность друг на друга.

Как сообщает ГУР Минобороны Украины, судно сейчас находится на судоремонтном заводе в Мурманске.

Авианосец планировали переместить из сухого дока к одному из причалов, чтобы продолжить ремонтные работы, однако выяснилось, что крейсер вообще не способен перемещаться собственным ходом.

Сейчас смотрят

Поэтому пытались сделать это с помощью нескольких буксиров. Однако эта попытка была также провальной из-за критического состояния корпуса.

Российские судоремонтники говорят, что Адмирала Кузнецова нельзя спускать на воду — он может перевернуться на бок и утонуть.

Металлические конструкции ниже третьей палубы подверглись значительной коррозии, трюмы полностью заполнены мутной водой, поэтому водолазы не могут полностью обследовать судно.

Командование флота выставило руководству 35 судоремонтного завода штрафные санкции на 1,5 млрд руб. за срыв сроков ремонта и невыполнение контракта. В то же время администрация предприятия обнародовала письмо, в котором отмечается, что завод не виноват в доведении корабля до плачевного состояния.

В украинской разведке считают, что, вероятнее всего, виновным признают военное представительство на заводе, которое следило за ходом ремонтных работ.

Читайте
Вопрос времени: когда будет уничтожен Черноморский флот РФ

Фото: ГУР МОУ

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка