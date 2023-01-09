Не может сдвинуться с места: в РФ довели до критического состояния единственный авианосец — ГУР

Январь, 09 в 10:54

Единственный российский авианосец Адмирал Кузнецов находится в аварийном состоянии, военные и судостроители пытаются переложить ответственность друг на друга.

Как сообщает ГУР Минобороны Украины, судно сейчас находится на судоремонтном заводе в Мурманске.

Авианосец планировали переместить из сухого дока к одному из причалов, чтобы продолжить ремонтные работы, однако выяснилось, что крейсер вообще не способен перемещаться собственным ходом.

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Поэтому пытались сделать это с помощью нескольких буксиров. Однако эта попытка была также провальной из-за критического состояния корпуса.

Российские судоремонтники говорят, что Адмирала Кузнецова нельзя спускать на воду — он может перевернуться на бок и утонуть.

Металлические конструкции ниже третьей палубы подверглись значительной коррозии, трюмы полностью заполнены мутной водой, поэтому водолазы не могут полностью обследовать судно.

Командование флота выставило руководству 35 судоремонтного завода штрафные санкции на 1,5 млрд руб. за срыв сроков ремонта и невыполнение контракта. В то же время администрация предприятия обнародовала письмо, в котором отмечается, что завод не виноват в доведении корабля до плачевного состояния.

В украинской разведке считают, что, вероятнее всего, виновным признают военное представительство на заводе, которое следило за ходом ремонтных работ.

Фото: ГУР МОУ