Вопрос времени: когда будет уничтожен Черноморский флот РФ

Ноябрь, 27 в 11:02

Сейчас Россия концентрируется на Авдеевском и Бахмутском направлениях, куда перебрасывает основные силы и средства, поэтому есть пробелы в обороне ее позиций на юге и, в частности, в Крыму, где базируется ЧФ РФ.

Об этом рассказал в эфире телемарафона глава правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк.

– Мы понимаем, что именно юг, вокруг Крыма, побережья Азовского моря будут для них проблемными, потому что они будут перебрасывать оттуда силы и оголять свои зоны. Поэтому уничтожение Черноморского флота – это вопрос времени, – считает эксперт.

По его словам, ЧФ РФ так и не был полноценно задействован в этой войне, кроме ракетных обстрелов.

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– Мы уверены, что до конца следующего года, даже до середины, большей части ЧФ не будет существовать, именно боевой части, – уточнил Загороднюк.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 277-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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