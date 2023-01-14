Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Росія

Пригожин хочет поднять свой авторитет у РФ. Путин вероятно пытается помешать этому – ISW

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Пригожин хочет поднять свой авторитет у РФ. Путин вероятно пытается помешать этому – ISW

Владелец частной военной компании (ЧВК) Вагнер Евгений Пригожин хочет использовать победу в Соледаре как инструмент для поднятия своего авторитета в России.

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны ISW.

Также упоминание наемников Вагнера в сводках минобороны РФ свидетельствует об укреплении Пригожина как решающего участника войны.

Сейчас смотрят

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Пригожину нужна была победа в Соледаре, чтобы доказать Путину, что его силы лучше, чем регулярная армия.

В ISW считают, что Путин может принять меры по формированию лояльных к минобороны РФ военных блогеров, чтобы препятствовать усилиям Пригожина самоутвердиться. Ранее владелец ЧВК неоднократно критиковал минобороны РФ, ведение войны в Украине.

— Путин может попытаться наладить связи с податливыми к Кремлю блогерами, чтобы направить их средства массовой информации против усилий Пригожина, наносящих ущерб репутации Путина в российском информационном пространстве, — отмечают аналитики.

Ранее в ISW сообщили, что назначение Валерия Герасимова на должность командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине свидетельствует о планах российского диктатора Владимира Путина возобновить наступательные операции в 2023 году, а также имеет частично политическое решение.

Читайте
Войска РФ не захватили Соледар, продолжаются тяжелые бои – Череватый

Фото: скриншот

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка