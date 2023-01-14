Январь, 14 в 7:21

Владелец частной военной компании (ЧВК) Вагнер Евгений Пригожин хочет использовать победу в Соледаре как инструмент для поднятия своего авторитета в России.

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны ISW.

Также упоминание наемников Вагнера в сводках минобороны РФ свидетельствует об укреплении Пригожина как решающего участника войны.

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Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Пригожину нужна была победа в Соледаре, чтобы доказать Путину, что его силы лучше, чем регулярная армия.

В ISW считают, что Путин может принять меры по формированию лояльных к минобороны РФ военных блогеров, чтобы препятствовать усилиям Пригожина самоутвердиться. Ранее владелец ЧВК неоднократно критиковал минобороны РФ, ведение войны в Украине.

— Путин может попытаться наладить связи с податливыми к Кремлю блогерами, чтобы направить их средства массовой информации против усилий Пригожина, наносящих ущерб репутации Путина в российском информационном пространстве, — отмечают аналитики.

Ранее в ISW сообщили, что назначение Валерия Герасимова на должность командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине свидетельствует о планах российского диктатора Владимира Путина возобновить наступательные операции в 2023 году, а также имеет частично политическое решение.

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