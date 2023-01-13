Войска РФ не захватили Соледар, продолжаются тяжелые бои – Череватый

Российские оккупационные войска не контролируют город Соледар Донецкой области. Поэтому заявления Министерства обороны РФ о якобы захвате этого населенного пункта “вечером 12 января” не соответствуют действительности.

Об этом спикер Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый сообщил ведущему общенационального телемарафона на ICTV Вадиму Карпьяку.

По словам Череватого, в Соледаре продолжаются тяжелые бои. Вооруженные силы Украины держат оборону против вражеских подразделений, в частности против наемников ЧВК Вагнера и других спецподразделений РФ.

Только за последние сутки враг совершил десятки обстрелов из разных видов артиллерии.

– Идут тяжелые бои… Враг специально разгоняет вокруг этого информационно большой шум, выставляя это как “сверхдостижение”, пытается посеять среди украинского населения разочарование в собственных Вооруженных силах, — отметил Череватый.

Он объяснил, что на поле боя происходит позиционная война и могут быть небольшие отступления или маневры в ту или иную сторону. Однако это не нужно воспринимать “как какое-то большое поражение”.

Спикер подчеркнул, что нужно верить в ВСУ и помнить, что в течение полномасштабной войны враг неоднократно заявлял о “захвате” определенных населенных пунктов и эти заявления оказывались фейковыми.

– Вооруженные силы Украины в невероятно тяжелых погодных условиях, под огнем противника держат (оборону, – Ред.). Ситуация на контроле главнокомандующего, командующего Восточной группировкой войск, — добавил Череватый.

Комментируя погодные условия в районе Соледара, он сообщил, что там сейчас морозы, из-за которых ВСУ нелегко держать оборону. Командование на логистическом уровне пытается помочь украинским войскам на этом участке фронта.

Кроме того, Череватый объяснил, почему российские захватчики врут о захвате Соледара. По его словам, оккупантам необходима хотя бы какая-то победа на Востоке, а у них фактически нет ни одной. Из большинства населенных пунктов, которые войскам РФ удалось захватить в начале полномасштабного вторжения, ВСУ уже их выбили.

Череватый добавил, что Соледар – это в первую очередь зона ответственности ЧВК Вагнера, владелец которой Евгений Пригожин “стремится приобрести определенную субъектность”. Он пытается позиционировать своих наемников как ключевую силу, которая “якобы уже взяла Соледар”.

Сергей Череватый опроверг заявления РФ о “захвате” Соледара и в комментарии изданию РБК-Украина. Он подчеркнул, что подобные утверждения не соответствуют действительности и в городе продолжаются бои.

Сегодня утром заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ночью 13 января в Соледаре шли бои. Враг бросил едва ли не все основные силы на Донецкое направление, поддерживает высокую интенсивность наступления. В то же время украинские воины отважно пытаются удержать оборону.

В Офисе президента Украины сообщили, что Россия могла потерять под Бахмутом и Соледаром до 20 тыс. солдат. Однако агрессор потерь не считает.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.