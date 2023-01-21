Январь, 21 в 6:33

Кремль, вероятно, развернул системы ПВО в Москве, чтобы создать картинку, изображающие войну в Украине как более опасную для российской общественности.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Однако вряд ли Кремль думает, что Украина говорит удары по Москве. Скорее всего, это показная информационная игра, направленная на подготовку российского общества к затяжной войне в Украине и дальнейшим жертвам.

Сейчас смотрят Размещение систем ПВО по Москве является частью новой информационной операции по продвижению аналогий войны в Украине с мифами о Великой Отечественной войне. Это необходимо Кремлю для усиления поддержки обществом этой самой войны и очередной мобилизации путем абсурдного изображения Украины как угрозы Москве. Во время Второй мировой войны системы ПВО также расставляли по Москве. Читайте Москва боится атаки дронов: Мусиенко о Панцире-C1 на крыше Минобороны РФ Некоторые российские провоенные блогеры отреагировали на фото ПВО с удовлетворением, мол якобы москвичи наконец-то узнают, что Россия вовлечена в тяжелую войну в Украине. Отметим, что снимки систем ПВО в Москве пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать, а депутат Госдумы Евгений Лебедев назвал фейком.

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