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Факты / Світ / Росія

Соперничество Минобороны и Пригожина поставило Путина перед сложным выбором — разведка Британии

Валентина Летяк, редактор ленты
президент Росії володимир путін
Фото: Getty Images

Новости о суровых реалиях войны в Украине, вероятно, дошли до заключенных, поэтому уменьшилось количество добровольцев, готовых наниматься в ЧВК Вагнера.

Так в разведке Минобороны Великобритании прокомментировали заявления руководителя группы компаний Вагнер Евгения Пригожина о якобы прекращении вербовки заключенных.

— Данные Федеральной службы исполнения наказаний России уже свидетельствовали о снижении темпов вербовки заключенных с декабря 2022 года…Ключевым фактором прекращения схемы, вероятно, является все более прямое соперничество между Минобороны РФ и ЧВК Вагнера. Регулярные российские войска, возможно, теперь также развернули подавляющее большинство резервистов, призванных по “частичной мобилизации”, — отмечают в разведке.

Поэтому, по мнению британских разведчиков, российский диктатор Владимир Путин оказался перед сложным выбором — “или продолжать истощать свои силы, или уменьшить цели, или провести следующую волну мобилизации”.

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В то же время аналитики Института изучения войны ISW считают, что, несмотря на заявления Пригожина о прекращении вербовки заключенных, скорее всего, ЧВК Вагнера продолжит это делать, хотя и в гораздо меньших объемах.

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