Соперничество Минобороны и Пригожина поставило Путина перед сложным выбором — разведка Британии

Новости о суровых реалиях войны в Украине, вероятно, дошли до заключенных, поэтому уменьшилось количество добровольцев, готовых наниматься в ЧВК Вагнера.

Так в разведке Минобороны Великобритании прокомментировали заявления руководителя группы компаний Вагнер Евгения Пригожина о якобы прекращении вербовки заключенных.

Поэтому, по мнению британских разведчиков, российский диктатор Владимир Путин оказался перед сложным выбором — “или продолжать истощать свои силы, или уменьшить цели, или провести следующую волну мобилизации”.

