Масштабный пожар в России: в Ярославской области взорвался газопровод
Вечером 13 февраля в Ярославской области России взорвался газопровод, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.
По данным росСМИ, причиной аварии стала утечка на участке газопровода в районе села Еремейцево. Разрыв произошел в соединении его береговой и подводной части.
Как утверждают в МЧС России, противоаварийная система газопровода сработала в штатном режиме, поэтому происходило факельное горение остатков газа.
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В сети появилось видео, на котором можно увидеть масштаб пожара. Красное зарево было настолько сильным, что его видели далеко от места аварии.
Информации о пострадавших нет.