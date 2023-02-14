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Факты / Світ / Росія

Масштабный пожар в России: в Ярославской области взорвался газопровод

Валентина Чорна, редактор ленты
пожежа в Росії

Вечером 13 февраля в Ярославской области России взорвался газопровод, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

По данным росСМИ, причиной аварии стала утечка на участке газопровода в районе села Еремейцево. Разрыв произошел в соединении его береговой и подводной части.

Как утверждают в МЧС России, противоаварийная система газопровода сработала в штатном режиме, поэтому происходило факельное горение остатков газа.

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В сети появилось видео, на котором можно увидеть масштаб пожара. Красное зарево было настолько сильным, что его видели далеко от места аварии.

Информации о пострадавших нет.

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