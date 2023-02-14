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Факты / Світ / Росія

Нидерландские истребители перехватили три военных самолета РФ вблизи Польши

Валентина Летяк, редактор ленты
Су-27
Фото: Depositphotos

Прошлой ночью два истребителя F-35 ВВС Нидерландов перехватили три российских военных самолета, которые приблизились к границам Польши со стороны Калининграда. Это были Ил-20М, известный также как Кут-А, и два Су-27.

— Два нидерландских F-35 идентифицировали и дистанционно сопровождали три российских военных самолета вблизи Польши. По данным Министерства обороны в Гааге, такой перехват (предупреждение быстрого реагирования) был осуществлен впервые, — сообщает NOS.

Специалист по обороне Гаагского центра стратегических исследований Питер Вейнинг считает, что российские самолеты приблизились к воздушному пространству НАТО в целях разведки.

В Польше в феврале и марте будут находиться восемь нидерландских F-35 для наблюдения за воздушным пространством НАТО над Восточной Европой.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя инцидент с перехватом российских самолетов, сказал, что так РФ пыталась проверить бдительность и единство НАТО.

Поэтому, по его мнению, страна-агрессор и в дальнейшем будет прибегать к подобным провокациям, а продолжатся они до победы Украины в этой войне.

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Источник: NOS, PAP.

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