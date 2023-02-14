Февраль, 14 в 7:27

В Российской Федерации стали поощрять к мобилизации ученых.

Об этом стало известно Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины.

По данным украинской стороны, агитация уже началась в столице РФ Москве.

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Разъяснительную работу, в частности, провели с персоналом научно-исследовательского института Полюс, что является ведущим научным центром России в области лазерных технологий.

Ученых склоняли к участию в войне против Украины социальными гарантиями и льготами для мобилизованных лиц.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 356-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.