В Москве решили мобилизовать ведущих ученых РФ
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В Российской Федерации стали поощрять к мобилизации ученых.
Об этом стало известно Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины.
По данным украинской стороны, агитация уже началась в столице РФ Москве.
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Разъяснительную работу, в частности, провели с персоналом научно-исследовательского института Полюс, что является ведущим научным центром России в области лазерных технологий.
Ученых склоняли к участию в войне против Украины социальными гарантиями и льготами для мобилизованных лиц.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 356-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.