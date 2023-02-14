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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Обстрелы Херсонщины и ожесточенные бои на Донбассе: что происходит на 356 сутки войны (онлайн)

Обстрелы Херсонщины и ожесточенные бои на Донбассе: что происходит на 356 сутки войны (онлайн)

США, Франция и Канада призвали граждан покинуть Беларусь. Причина: это связано с ухудшением ситуации с безопасностью.

В следующий раз РФ может нанести массированный ракетный удар по территории Украины 24 февраля, — Гуменюк

Уже на этой неделе послы ЕС обсудят десятый пакет санкций против России.

Зеленский подписал указ, согласно которому военнослужащего в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала могут назначить первым заместителем министра обороны Украины.

У регионов больше нет ограничений по лимитам электроэнергии — гендиректор Yasno Коваленко.

В предоставлении военной помощи Украине не может быть никаких “красных линий”, в частности, в вопросе истребителей, считает глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

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Трансляция завершена
00:11 - 14 февраля

Главные события на 356 сутки войны в Украине — в текстовой трансляции Фактов ICTV.

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00:10 - 14 февраля

В части Голосеевского, Святошинского и Шевченковского районов Киева есть дефицит пропускной способности сетей. Там могут использоваться локальные отключения света по графикам.

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00:09 - 14 февраля

В оказании военной помощи Украине не может быть никаких “красных линий”, в том числе, по истребителям, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в интервью DW.

– Вместо того, чтобы проводить “красные линии”, думаю, стоит обратить внимание на то, что необходимо. Военные эксперты говорят, что при ведении такой войны, как эта, необходима комбинация нескольких видов вооружений. Необходимы танки, нужна артиллерия, однако нужны и истребители как для защиты воздушного пространства, так и для того, чтобы добраться до целей, которые для артиллерии недоступны, — подчеркнул он.

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00:07 - 14 февраля

Вечером 13 февраля в Ярославской области России взорвался газопровод, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

По данным росСМИ, причиной аварии стала утечка на участке газопровода в районе села Еремейцево. Разрыв произошел в соединении его береговой и подводной части.

Как утверждают в МЧС России, противоаварийная система газопровода сработала в штатном режиме, поэтому происходило факельное горение остатков газа.

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00:06 - 14 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в вечернем обращении 13 февраля.

– заслушали доклады командующих направлений, Главнокомандующего, руководителей разведки. Защита Донбасса и Луганщины, юга нашей страны, Одессы и области. Постоянное внимание – к поставкам оружия, снарядов и всему, что придает нашим воинам силы и стойкости, — сказал президент.

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