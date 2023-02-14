Обстрелы Херсонщины и ожесточенные бои на Донбассе: что происходит на 356 сутки войны (онлайн)
США, Франция и Канада призвали граждан покинуть Беларусь. Причина: это связано с ухудшением ситуации с безопасностью.
В следующий раз РФ может нанести массированный ракетный удар по территории Украины 24 февраля, — Гуменюк
Уже на этой неделе послы ЕС обсудят десятый пакет санкций против России.
Зеленский подписал указ, согласно которому военнослужащего в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала могут назначить первым заместителем министра обороны Украины.
У регионов больше нет ограничений по лимитам электроэнергии — гендиректор Yasno Коваленко.
В предоставлении военной помощи Украине не может быть никаких “красных линий”, в частности, в вопросе истребителей, считает глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.
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