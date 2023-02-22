Февраль, 22 в 9:39

Кремль может собрать по всей России для отправки на войну против Украины еще до 1 млн человек. Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль оценил мобилизационный потенциал РФ в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

— Дальнейший мобилизационный потенциал России — резерв до миллиона человек, если в Кремле посчитают это необходимым, — сказал он.

По его мнению, сейчас российский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам и любой ценой будет стремиться реализовать все возможности на поле боя, в том числе за счет мобилизованных.

В то же время, как отметил глава BND, ВСУ продолжают эффективно обороняться, несмотря на численное превосходство российской армии. Но в долгосрочной перспективе успех Украины во многом будет зависеть от неослабевающей поддержки Запада.

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