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Факты / Україна

Россия планирует массовую мобилизацию студентов стационара — украинская разведка

Валентина Летяк, редактор ленты
Солдати РФ мобілізація в Росії

В РФ готовятся к очередной волне мобилизации. На этот раз на войну против Украины хотят забрать студентов высших учебных заведений, которые учатся на стационаре.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

— Для этого создаются так называемые участки оповещения, которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток студентам очной формы обучения, — говорят в разведке.

Ректоры Новосибирского государственного педагогического университета, Томского политехнического университета и Томского государственного педагогического университета получили приказы от Минпросвещения РФ, которые обязывают структурные подразделения вузов выделить определенное количество студентов и сотрудников для работы на таких “участках оповещения”. Речь идет о тех, кто официально не подлежит мобилизации.

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Из скрина приказа, который публикует ГУР, понятно, что включение в состав таких участков происходит без согласия или даже предварительного информирования.

В частности, руководить этими участками должны представители высшего руководства университетов.

— Вероятно, мобилизация будет проведена до 1 апреля — начала весеннего призыва на срочную службу. В случае необходимости начало призыва может быть отсрочено, — сообщает ГУР.

Кстати, так называемая частичная мобилизация в РФ, которую объявили еще в сентябре 2022 года, официально так и не завершена, поэтому для проведения очередной волны не нужны дополнительные правовые основания.

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Источник: ГУР

Фото: ГУР

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