В России могли закончиться запасы дронов-камикадзе — британская разведка

Февраль, 25 в 10:13

В разведке Минобороны Великобритании считают, что у россиян могли закончиться запасы ударных дронов, в частности иранских Shahed.

Согласно данным разведки, примерно с 15 февраля 2023 года не поступало сообщений об использовании иранских ударных беспилотников.

Ранее Вооруженные силы Украины сообщали о том, что в период с конца января по начало февраля 2023 года было сбито не менее 24 дрона Shahed-136. А в самом начале года были уничтожены несколько десятков.

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Сейчас же отсутствие запуском этих БПЛА, вероятно, указывает на то, что Россия исчерпала свои текущие запасы и будет искать возможности их пополнить.

В британской разведке считают, что ударные дроны не показывают хорошие результаты в уничтожении намеченных целей, но Россия их использует как ловушку, которая может отвлечь украинскую систему ПВО, например, от российских крылатых ракет.

Источник: UK Ministry of Defence

Фото: Кирилл Тимошенко