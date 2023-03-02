Март, 02 в 14:59

В России по итогам так называемой частичной мобилизации могли призвать более 500 тысяч человек.

Об этом сообщает издание Медиазона со ссылкой на сведения из ЗАГСов.

Так, после начала мобилизации 21 сентября 2022 года в России мужчинам с повесткой разрешили жениться в ускоренном порядке – такие пары расписывают сразу.

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Супруги, в отличие от сожительниц, могут наводить справки о своих мужьях и рассчитывать на компенсации в случае их гибели на фронте.

Российские СМИ с начала мобилизации массово писали о групповых свадьбах с последующими проводами на фронт мобилизированных. Но даже после официального окончания мобилизации, браки продолжают регистрировать.

Например, в декабре было зарегистрировано 117 свадеб с участием мобилизованных, а в Омской – 89. В Белгородской и Саратовской областях свадьбы регистрируют уже по месту службы.

Издание Медиазона вычислило возможное количество мобилизованных на основании данных из 50 регионов. Там женились почти 25 тыс. мужчин, получивших повестку.

Учитывая данные о количестве мужчин призывного возраста, которые не состояли в браке, издание считает, что в этих регионах призвали около 240 тысяч человек, а по всей России – около 525 тысяч.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что в России идет скрытая мобилизация.

Фото: ГУР МО