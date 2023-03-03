Март, 03 в 15:19

После инцидента в российском Ейске 28 февраля с военного аэродрома пропали шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отсутствие самолетов Су-34, обычно находящихся на стоянке, можно увидеть на спутниковом снимке сервиса Planet.com, сделанном 2 марта.

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Так, на видео изображены снимки аэродрома в Ейске 15 февраля и 2 марта, а также полигона ПВО рядом с аэродромом – на снимках 22 февраля и 2 марта.

Напомним, 28 февраля, на территории российского аэродрома в Ейске прогремели взрывы.

По информации местных Telegram-каналов, удар был осуществлен либо беспилотниками, либо ракетой.

Вчера, 2 марта, появились спутниковые снимки последствий взрыва на аэродроме в российском Ейске.

Фото: скрин с видео