С аэродрома в Ейске после взрыва исчезли 6 истребителей Су-34 — спутниковые снимки
После инцидента в российском Ейске 28 февраля с военного аэродрома пропали шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Отсутствие самолетов Су-34, обычно находящихся на стоянке, можно увидеть на спутниковом снимке сервиса Planet.com, сделанном 2 марта.
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Так, на видео изображены снимки аэродрома в Ейске 15 февраля и 2 марта, а также полигона ПВО рядом с аэродромом – на снимках 22 февраля и 2 марта.
Напомним, 28 февраля, на территории российского аэродрома в Ейске прогремели взрывы.
По информации местных Telegram-каналов, удар был осуществлен либо беспилотниками, либо ракетой.
Вчера, 2 марта, появились спутниковые снимки последствий взрыва на аэродроме в российском Ейске.
Фото: скрин с видео