В Главном управлении МВД в Москве произошел пожар
В российской столице загорелось здание главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москва.
Видео пожара распространили российские медиа.
По данным СМИ РФ, которые ссылаются на российские экстренные службы, в Москве пожар начался в здании столичного ГУ МВД, что находится на Петровке 38.
После начала пожара пять человек эвакуировались из здания сами. Сейчас дополнительных данных о пострадавших нет.
Украинский военкор Андрей Цаплиенко обнародовал видео пожара в столичном управлении российского министерства.
По предварительной информации, в главном МВД Москвы вспыхнули строительные материалы, которые лежали в одном из кабинетов на третьем этаже. Само же здание сейчас на реконструкции.
Рабочие самостоятельно эвакуировались, огонь пытаются потушить пожарные.
В здании наблюдается плотное задымление.
Фото: скриншот из видео / Mash