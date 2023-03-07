Март, 07 в 18:45

В российской столице загорелось здание главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москва.

Видео пожара распространили российские медиа.

По данным СМИ РФ, которые ссылаются на российские экстренные службы, в Москве пожар начался в здании столичного ГУ МВД, что находится на Петровке 38.

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После начала пожара пять человек эвакуировались из здания сами. Сейчас дополнительных данных о пострадавших нет.

Украинский военкор Андрей Цаплиенко обнародовал видео пожара в столичном управлении российского министерства.

По предварительной информации, в главном МВД Москвы вспыхнули строительные материалы, которые лежали в одном из кабинетов на третьем этаже. Само же здание сейчас на реконструкции.

Рабочие самостоятельно эвакуировались, огонь пытаются потушить пожарные.

В здании наблюдается плотное задымление.

Фото: скриншот из видео / Mash