Март, 17 в 9:18

Президент РФ Владимир Путин своей речью на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве 16 марта, вероятно, стремился успокоить россиян.

Об этом аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили в своей новой сводке.

Эксперты отмечают: глава Кремля в своем выступлении убеждал граждан, что война в Украине не будет иметь значительных долгосрочных экономических последствий.

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В частности, Путин уверял россиян, что в последние восемь месяцев российская экономика стабильно росла после примерно пятипроцентного сокращения в течение первых месяцев российского вторжения в Украину.

Президент РФ отмечал, что вдвое выросли объемы торговли с быстро развивающимися рынками.

Глава Кремля обещал, что промышленность РФ значительно вырастет, поскольку заполнит ниши западных фирм, покинувших Россию после полномасштабного вторжения.

По мнению экспертов, Путин пытался успокоить россиян своими заявлениями, поскольку в Кремле все чаще сигнализируют гражданам о том, что война против Украины будет продолжительной, а экономика должна приспособиться к действию суровых западных санкций на неопределенный период.

Еще одна цель, которую преследовал президент РФ, заключалась в заверении людей, что производство, обслуживающее войну в Украине, не окажет губительное влияние на остальную часть российской экономики.

В ISW не исключают, что в Кремле и дальше будут держаться этой информационной линии, чтобы обеспечить условия для длительной войны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 387-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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