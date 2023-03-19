Рост недовольства и поиск преемника: Путин становится токсичным для самой РФ
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Президент России Владимир Путин становится более токсичным и для внешнего мира, и внутри РФ.
Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире Єдиних новин.
– Круг сужается и вокруг Путина, он становится все более токсичным, причем, конечно, как для внешнего мира, так и внутри. И в пределах Кремля все большее недовольство от происходящего. Все более мрачное осознание перспектив, а именно – геополитической катастрофы режима Путина. И так уж идет речь о поиске преемника и ищет его уже не Путин, – отметил Юсов.
К слову, разведка Эстонии сообщала, что есть угроза власти Путина из-за роста влияния владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова.
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