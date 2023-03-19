Рост недовольства и поиск преемника: Путин становится токсичным для самой РФ

Президент России Владимир Путин становится более токсичным и для внешнего мира, и внутри РФ.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире Єдиних новин.

– Круг сужается и вокруг Путина, он становится все более токсичным, причем, конечно, как для внешнего мира, так и внутри. И в пределах Кремля все большее недовольство от происходящего. Все более мрачное осознание перспектив, а именно – геополитической катастрофы режима Путина. И так уж идет речь о поиске преемника и ищет его уже не Путин, – отметил Юсов.