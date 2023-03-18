Есть угроза власти Путина – разведка Эстонии о влиянии Кадырова и Пригожина

Март, 18 в 19:36

Президент России Владимир Путин разрешил бизнесмену и владельцу ЧВК Вагнера Евгению Пригожину и главе Чечни Рамзану Кадырову расширить свою власть и набрать большую популярность среди российской общественности.

Об этом сообщает служба внешней разведки Эстонии.

Отмечается, что выйти на первый план пытается архирадикальная фракция правящей элиты, в то время как даже когда-то умеренные чиновники стали привлекать к себе внимание достаточно экстремистскими заявлениями.

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– Их поведение может быть признаком паники. Возможно, они поняли, что война в Украине была огромной ошибкой, которую уже не исправить, и теперь единственный путь – продолжить борьбу, используя все более радикальные методы, – говорится в материале.

В Службе внешней разведки Эстонии считают, что подобная радикализация политической элиты может являться частью плана кремлевского диктатора. Он позволяет радикалам высказываться, чтобы продемонстрировать, что с его исчезновением у власти России станет еще более экстремистская группа.

По версии эстонской разведки, Путин беспокоится о том, что умеренные политики могут представить себя как альтернативу его режиму.

— Чтобы предотвратить это, он заставляет силовые фигуры с ранее умеренным имиджем полностью дискредитировать себя радикальными заявлениями. Один из примеров — бывший президент Дмитрий Медведев, когда-то считавшийся относительно либеральным политиком, а сейчас угрожающий ядерными ударами половине мира, — объяснили в разведке.

В Службе внешней разведки предполагается, что рост радикальных настроений среди руководящей элиты может выйти из-под контроля. В какой-то момент Путину самому может стать трудно контролировать ультрарадикалов, вдохновленных их растущим влиянием. Пригожин и Кадыров особенно опасны в этом контексте, ведь каждый из них, в сущности, имеет свою частную армию.