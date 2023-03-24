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Факты / Світ / Росія

Столб дыма видно за километры: в российском Арамиле горит научно-производственный комплекс

Валентина Чорна, редактор ленты
пожежа в Росії

Утром 24 марта в России вспыхнул масштабный пожар. Возгорание произошло в здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль Свердловской области.

По данным росСМИ, площадь возгорания увеличилась до 4 тыс. кв. метров. Из здания эвакуированы 110 человек.

Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью и сильным задымлением. Информации о пострадавших нет.

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Научно-производственный холдинг ВМП производит антикоррозионные материалы для металла и бетона, огнезащитные составы, полимерные напольные покрытия, металлические порошки.

Комплекс был построен в 2017 году, ВМП объединяет производственные, торговые и сервисные организации.

Напомним, что вчера произошел пожар в российском городе Ярославль. Загорелось здание на территории литейного цеха ПАО Автодизель.

По предварительной информации, пострадавших нет, из здания вывели семь человек.

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