Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Росія

В России спецслужбы забирают у чиновников паспорта и не выпускают из страны — ISW

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
В России спецслужбы забирают у чиновников паспорта и не выпускают из страны — ISW
Фото: Pixabay

Российские спецслужбы продолжают отбирать паспорта у высокопоставленных чиновников и руководителей госкомпаний, чтобы ограничить их выезд из России.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны ISW.

Российские службы безопасности хотят предотвратить выезд за границу высокопоставленных чиновников, бывших чиновников и руководителей государственных компаний.

Сейчас смотрят

Отмечается, что 10 марта сотрудники российских служб безопасности уведомили чиновников и сотрудников государственных компаний сдать свои паспорта под угрозой принудительного отзыва паспортов или принудительной отставки.

Это указывает на то, что Кремль продолжает опасаться бегства элиты из России.

Читайте
Хакеры взломали аккаунт “волонтера” из РФ и заказали секс-игрушки вместо дронов на $25 тыс.

Источник: ISW
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка