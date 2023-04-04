В России спецслужбы забирают у чиновников паспорта и не выпускают из страны — ISW
Требует проверки
Фото: Pixabay
Российские спецслужбы продолжают отбирать паспорта у высокопоставленных чиновников и руководителей госкомпаний, чтобы ограничить их выезд из России.
Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны ISW.
Российские службы безопасности хотят предотвратить выезд за границу высокопоставленных чиновников, бывших чиновников и руководителей государственных компаний.
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Отмечается, что 10 марта сотрудники российских служб безопасности уведомили чиновников и сотрудников государственных компаний сдать свои паспорта под угрозой принудительного отзыва паспортов или принудительной отставки.
Это указывает на то, что Кремль продолжает опасаться бегства элиты из России.