Кремль пытается убедить россиян, что “контролирует” оккупированные территории Украины — разведка Британии

Британская разведка раскритиковала недавнее заседание Совета безопасности России под председательством Владимира Путина, на котором глава российского МВД Владимиром Колокольцевым докладывал о якобы “восстановлении, правоохранительной деятельности и общественного порядка на незаконно аннексированных территориях Украины”.

В то же время там отмечают, что на самом деле большая часть временно оккупированных территорий Украины остается зоной активных боевых действий.

Кроме того, здесь активно действуют партизаны, а большинство граждан, которые там проживают, почти не имеют доступа к основным услугам.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 9 April 2023.

