Кремль пытается убедить россиян, что “контролирует” оккупированные территории Украины — разведка Британии
Британская разведка раскритиковала недавнее заседание Совета безопасности России под председательством Владимира Путина, на котором глава российского МВД Владимиром Колокольцевым докладывал о якобы “восстановлении, правоохранительной деятельности и общественного порядка на незаконно аннексированных территориях Украины”.
— Выбор Колокольцева в качестве главного спикера, вероятно, является попыткой Кремля представить ситуацию на этих территориях как нормализующуюся, — считают в разведке Минобороны Великобритании.
В то же время там отмечают, что на самом деле большая часть временно оккупированных территорий Украины остается зоной активных боевых действий.
Кроме того, здесь активно действуют партизаны, а большинство граждан, которые там проживают, почти не имеют доступа к основным услугам.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 9 April 2023.
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/zXsff4dL3k
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 9, 2023
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 410-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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