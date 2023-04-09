Кремль пытается убедить россиян, что “контролирует” оккупированные территории Украины — разведка Британии

Апрель, 09 в 9:10

Британская разведка раскритиковала недавнее заседание Совета безопасности России под председательством Владимира Путина, на котором глава российского МВД Владимиром Колокольцевым докладывал о якобы “восстановлении, правоохранительной деятельности и общественного порядка на незаконно аннексированных территориях Украины”.

— Выбор Колокольцева в качестве главного спикера, вероятно, является попыткой Кремля представить ситуацию на этих территориях как нормализующуюся, — считают в разведке Минобороны Великобритании.

В то же время там отмечают, что на самом деле большая часть временно оккупированных территорий Украины остается зоной активных боевых действий.

Кроме того, здесь активно действуют партизаны, а большинство граждан, которые там проживают, почти не имеют доступа к основным услугам.

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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 9 April 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/oKqFC0PPNm ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/zXsff4dL3k — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 9, 2023

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 410-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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