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Факты / Світ / Росія

Кремль пытается убедить россиян, что “контролирует” оккупированные территории Украины — разведка Британии

Валентина Летяк, редактор ленты
Кремль
Фото: Unsplash

Британская разведка раскритиковала недавнее заседание Совета безопасности России под председательством Владимира Путина, на котором глава российского МВД Владимиром Колокольцевым докладывал о якобы “восстановлении, правоохранительной деятельности и общественного порядка на незаконно аннексированных территориях Украины”.

— Выбор Колокольцева в качестве главного спикера, вероятно, является попыткой Кремля представить ситуацию на этих территориях как нормализующуюся, — считают в разведке Минобороны Великобритании.

В то же время там отмечают, что на самом деле большая часть временно оккупированных территорий Украины остается зоной активных боевых действий.

Кроме того, здесь активно действуют партизаны, а большинство граждан, которые там проживают, почти не имеют доступа к основным услугам.

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Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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