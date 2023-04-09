Возвращение из РФ депортированных детей и бои за Бахмут: 410-е сутки войны (онлайн)
Президент Владимир Зеленский говорит, что в оборонной поддержке от Польши будет 200 бронетранспортеров Rosomak, хотя ранее количество этой техники не уточнялось.
В розыск объявили попа УПЦ МП, который избил военного в Хмельницком.
Оккупанты пытаются принудительно паспортизировать жителей Херсонщины, предлагая вместо гражданства жилье в России.
Россия проведет досрочный выпуск из военных вузов из-за потерь на фронте, сообщили в Генштабе.
Румынские F-16 перехватили два российских истребителя, залетевших в воздушное пространство НАТО.
Минюст США начал расследование “утечки” документов о войне и подготовке наступления ВСУ.
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