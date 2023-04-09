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Федеральное бюро расследований (ФБР) обратилось к социальным сетям, чтобы активизировать работу по вербовке россиян и сбору разведданных, поскольку война в Украине продолжается и конца ей не видно.

Как пишет Fox News, этот шаг от Соединенных Штатов получил неоднозначную оценку экспертов по России.

В видеоролике, размещенном в Facebook и Twitter, показаны сцены из столицы США и российского посольства, а голос, говорящий на русском языке, сообщает слушателям, что ФБР может изменить их будущее, если они смогут предоставить США разведданные.

Диктор говорит, что ФБР ищет шпионов, экспатов и всех, кто владеет информацией о противодействии Кремлю.

На видео слышен мужской голос Алана Колера из отдела контрразведки: “Вы хотите изменить свое будущее?”. Говоря на русском, он утверждает, что первый шаг зависит только от самих россиян: “ФБР ценит вас. ФБР может помочь вам, но только у вас есть возможность сделать первый шаг”.

Fox News отмечает, что ФБР, похоже, запустило свою программу в социальных сетях в феврале в попытке побудить россиян отвернуться от Кремля и агрессии президента России Владимира Путина после более чем годичной войны в Украине и усиления геополитической напряженности в отношениях с Западом.