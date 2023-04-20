Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео
Россия
Нуждается в проверке
Илья Нежигай, редактор ленты

Россия может списать флагман флота атомный ракетный крейсер Петр Великий — СМИ

Россия может списать флагман флота атомный ракетный крейсер Петр Великий — СМИ

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий, который одновременно является флагманом Северного флота РФ, может быть выведен из состава ВМФ России из-за слишком высоких затрат на модернизацию.

Об этом пишет российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере.

— В настоящее время вопрос о выводе Петра Великого из боевого состава ВМФ находится в проработке. Похоже, что опыт ремонта и модернизации однотипного ВАРК Адмирал Нахимов показал, что это очень затратно, — сказал он.

По данным госинформагентства РФ, часть экипажа Петра Великого уже перешла на службу к Адмиралу Нахимову, где проводится модернизация.

Кроме того, ТАСС сообщает, что имя тяжелого атомного ракетного крейсера Петр Великий после его вывода из состава ВМФ РФ получит стратегический атомный подводный ракетоносец Борей-А.

Другие российские пропагандистские СМИ опровергают информацию о выводе флагмана из состава ВМФ.

Справочно: Петр Великий — тяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ РФ. Четвертый по счету и единственный, находящийся в боевом строю корабль. Экипаж крейсера составляет 744 человека.

Петр Великий имеет возможность поражения крупных надводных целей и защиты морских соединений от атак с воздуха и подводных лодок. Корабль оснащен ударными крылатыми ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 625 километров.

Крейсер Петр Великий спустили на воду еще в 1989 году, но из-за неполностью завершенного проекта корабля, его достраивали еще 9 лет, поэтому в строй флота РФ Петр Великий был введен только в 1998 году.

Ранее, 10 апреля, издание Defense express сообщало, что в России собирались поставить 80 Калибров или 40 Цирконов на крейсер Петр Великий, но корабль находился не в лучшем состоянии и “ржавел у причала”.

Читайте также
Резников анонсировал дайвинг-экскурсии на затонувший флагман Москва после победы
крейсер Москва

Фото: Defense express

Корабель, Россия, флот РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Южной Корее заявили, что военная помощь Украине будет зависеть от действий РФ
Прапор Південної Кореї
Установлено 43 лагеря, где россияне удерживают и “перевоспитывают” украинских детей — омбудсмен
Россия может списать флагман флота атомный ракетный крейсер Петр Великий — СМИ
Расширение черного списка и закрытие лазеек. Что будет включать 11-й пакет санкций ЕС против РФ
санкції проти Росії
Журналисты отыскали родственников подростка, которого после похищения усыновила омбудсмен РФ
Россия может списать флагман флота атомный ракетный крейсер Петр Великий — СМИ
Оккупанты наносят удары по Украине новой партией дронов — Гуменюк
Россия может списать флагман флота атомный ракетный крейсер Петр Великий — СМИ
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.04.2023)
Россия может списать флагман флота атомный ракетный крейсер Петр Великий — СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (19.04.2023)
Россия может списать флагман флота атомный ракетный крейсер Петр Великий — СМИ
Уже собрали на дроны и бус: в Черкассах студенты разбирают ноутбуки ради ВСУ
Ремонт гаджетів
В КГГА рассказали, когда ожидают пик весеннего наводнения и как готовятся спасатели
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь