Российский тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий, который одновременно является флагманом Северного флота РФ, может быть выведен из состава ВМФ России из-за слишком высоких затрат на модернизацию.

Об этом пишет российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере.

— В настоящее время вопрос о выводе Петра Великого из боевого состава ВМФ находится в проработке. Похоже, что опыт ремонта и модернизации однотипного ВАРК Адмирал Нахимов показал, что это очень затратно, — сказал он.

По данным госинформагентства РФ, часть экипажа Петра Великого уже перешла на службу к Адмиралу Нахимову, где проводится модернизация.

Кроме того, ТАСС сообщает, что имя тяжелого атомного ракетного крейсера Петр Великий после его вывода из состава ВМФ РФ получит стратегический атомный подводный ракетоносец Борей-А.

Другие российские пропагандистские СМИ опровергают информацию о выводе флагмана из состава ВМФ.

Справочно: Петр Великий — тяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ РФ. Четвертый по счету и единственный, находящийся в боевом строю корабль. Экипаж крейсера составляет 744 человека.

Петр Великий имеет возможность поражения крупных надводных целей и защиты морских соединений от атак с воздуха и подводных лодок. Корабль оснащен ударными крылатыми ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 625 километров.

Крейсер Петр Великий спустили на воду еще в 1989 году, но из-за неполностью завершенного проекта корабля, его достраивали еще 9 лет, поэтому в строй флота РФ Петр Великий был введен только в 1998 году.

Ранее, 10 апреля, издание Defense express сообщало, что в России собирались поставить 80 Калибров или 40 Цирконов на крейсер Петр Великий, но корабль находился не в лучшем состоянии и “ржавел у причала”.

Фото: Defense express

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