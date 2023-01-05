Январь, 05 в 20:15

Министр обороны Алексей Резников в интервью руководительнице информационной службы канала ICTV Елене Фроляк анонсировал дайвинг-экскурсии на затонувший крейсер Москва после победы.

– Я приглашу всех после победы на дайвинг вместе со мной. Мы сделаем там (на затонувшем крейсере РФ Москва, – Ред.) подводный музей, – сказал министр.

Он напомнил, что изначально партнеры не давали нам противокорабельные системы, такие как Гарпун, – потому что боялись эскалации.

– Но когда наш украинский Нептун отправил на дно по всем известному адресу крейсер российского флота Москва, и это сделано через 100 лет после того, как японцы утопили российский крейсер… это изменилось, – отметил Алексей Резников.

Фото: OSINTtechnical