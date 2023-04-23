Российские власти стремятся как можно надольше отложить любую открытую обязательную мобилизацию в РФ, чтобы минимизировать сопротивление граждан.

Так в британской разведке прокомментировали старт новой кампании по призыву добровольцев, которую начало Министерство обороны России.

В настоящее время соцсети, билборды и телевидение в РФ заполонила реклама, ориентированная на потенциальных новобранцев.

Агитируют приобщаться к рядам добровольцев “настоящих мужчин”, которые могут участвовать в боевых действиях.

Реклама, подчеркивают в разведке Минобороны Великобритании, построена таким образом, чтобы манипулировать чувствами “мужской гордости” и финансовым обеспечениям.

В то же время в британском оборонном ведомстве не слишком верят, что благодаря этой кампании Минобороны РФ удастся достичь поставленных целей и привлечь 400 тыс. “волонтеров”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУР

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