Военное руководство РФ хочет перейти к обороне, но не может это прямо сказать Путину — ISW

Российское военное командование, вероятно, пытается убедить российского диктатора Владимира Путина перейти к обороне, но не может прямо донести до него эту мысль.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Указано, что некоторые российские ультранационалисты рассказали, что Минобороны РФ сообщило им об усилиях по набору 400 тыс. контрактников, чтобы обеспечить достаточное количество военнослужащих для защиты и эффективного замораживания уже существующих фронтов.

Аналитики пишут, что командование РФ также перебрасывает призывников для удержания российских линий в Крыму и, возможно, планирует подготовить другие ресурсы, чтобы гарантировать, что Россия сможет удержать некоторые линии, когда потенциальное украинское контрнаступление достигнет своей кульминации.

— Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба РФ генерал армии Валерий Герасимов, вероятно, осознают угрозу украинского контрнаступления, но продолжают отправлять военнослужащих-контрактников для усиления бессмысленных наступательных операций по настоянию Путина, — говорится в сообщении.

В Институте добавляют, что Путин предпочитает лояльность, а не компетентность, и эти настроения, вероятно, мешают Шойгу и Герасимову сосредоточиться на создании оптимальных условий для эффективной обороны вместо того, чтобы тратить российские элитные подразделения на изнурительные бои за незначительные достижения.

Ранее в Генштабе сообщили, что Силы обороны за сутки ликвидировали почти 700 оккупантов.

Источник : ISW

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