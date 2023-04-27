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Анастасия Кожушко, редактор ленты

России хватит средств минимум на год войны — секретные документы

розбита техніка РФ
Фото: УНИАН

В условиях ужесточения санкций, Россия сможет финансировать войну против Украины как минимум еще год.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на секретные документы Пентагона, которые недавно слили в сеть.

В документах якобы говорится, что разведка США фиксирует обеспокоенность российских олигархов экономической ситуацией в стране, но также и постепенную их адаптацию к санкциям.

– Хотя некоторые представители российской экономической элиты могут быть не согласны с курсом страны в отношении Украины, а санкции нанесли ущерб их бизнесу, они вряд ли откажутся от поддержки президента России Владимира Путина, – пишет издание.

Отмечается, что покрывать расходы, которые постоянно растут, Кремль решил путем повышения налогов для крупного бизнеса и расходования запасов так называемого “суверенного фонда благосостояния”. В то же время бизнес постепенно адаптируется к санкциям, выстраивая новые цепочки импорта.

Напомним, Европейский Союз обсуждает одиннадцатый пакет санкций против России, в частности запрет на импорт нефти по трубопроводам и алмазов.

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Война в Украине, Пентагон, Російська агресія, Россия
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