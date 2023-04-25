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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Новий пакет санкцій ЄС проти РФ ухвалять не раніше середини травня – МЗС Польщі

Новий пакет санкцій ЄС проти РФ ухвалять не раніше середини травня – МЗС Польщі
Фото: Depositphotos

Європейський Союз обговорює одинадцятий пакет санкцій проти Росії, але його ухвалення малоймовірне раніше середини травня.

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, пише Reuters.

– Все це ще на стадії обговорення… Я думаю, що питання буде закрите не раніше, ніж у середині травня. Ви не можете очікувати нічого раніше, – повідомив він.

Зазначено, що цього місяця Польща представила пропозицію щодо нового пакету санкцій проти Росії, зокрема заборону на імпорт нафти трубопроводами та алмазів. Ця пропозиція стала початком довгих і складних переговорів між 27 членами блоку.

Раніше високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що міністри закордонних справ країн-членів ЄС ще не змогли погодити одинадцятий пакет санкцій проти Росії.

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Санкції проти Росії

Джерело: Reuters
ЄС, Війна в Україні, Польща, Санкції проти Росії
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