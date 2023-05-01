Из-за активности российских субмарин в Черном море найдено более сотни погибших дельфинов — ученый

В течение апреля зарегистрировано более сотни погибших дельфинов вблизи оккупированного Крыма, а также недалеко от российских городов, таких, как Новороссийск, Сочи, Геленджик и Анапа.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка Тузловские лиманы Иван Русев.

Он отметил, что среди животных есть и контуженные, с симптомами поражения военными сонарами.

По словам Русева, много среди погибших дельфинов вида афалина, хотя в прошлом году доминировали азовки и белобочки.

Он добавил, что по данным российских источников, только на побережье оккупированного Крыма с января уже было насчитано 77 погибших китообразных.

— И если сейчас только зарегистрированных уже более 100 погибших животных, то фактическая их гибель гораздо больше и, согласно научным расчетам, составляет более 1000, — указывает ученый.

Русев подчеркнул, что сейчас главным фактором продолжения гибели редких черноморских животных является активность субмарин и надводных лодок РФ.

Источник: Иван Русев

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