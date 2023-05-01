Их просто арестуют: омбудсмен посоветовал украинцам на ВОТ брать паспорт РФ для выживания

Украинцы на временно оккупированных территориях должны взять российский паспорт или любым способом выезжать с ВОТ, чтобы сохранить собственную жизнь.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

Он считает, что указ российского диктатора Владимира Путина, который якобы позволяет депортировать с ВОТ украинцев без гражданства РФ, направлен на “узаконивание” принудительной паспортизации на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

— Я думаю, что все граждане Украины, которые откажутся от российского паспорта, просто будут арестованы. Это будет отдельная категория гражданских заложников, которых РФ будет держать в плену и заключении, — отметил Лубинец.

Омбудсмен отметил, что Украина должна продолжать юридически путь непризнания российских паспортов, которые сейчас выдаются под физическим давлением гражданам Украины на ВОТ.

Он отметил, что Украина должна продолжать юридически путь непризнания российских паспортов, которые сейчас выдаются под таким прямым, физическим давлением гражданам Украины на временно оккупированной территории Украины.

— Я посоветовал бы брать российский паспорт, чтобы выжить. Это самое главное. Мы понимаем, что это происходит под физическим давлением. Взять паспорт, выжить, дождаться, когда мы освободим эту территорию, — подчеркнул уполномоченный ВР.

Он отметил, что Украина сейчас нарабатывает соответствующий закон, чтобы официально отказаться от российского паспорта и вернуться к обычной жизни.

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