Основные правила выезда мужчин за границу с 1 августа регулируются положениями закона о мобилизационной подготовке и мобилизации и постановлением Кабмина №57 и не должны претерпеть существенных изменений.

В частности, ключевым требованием остается наличие оснований для отсрочки, забронированного статуса или иной законной причины, а также обязательная проверка военно-учетных данных, включая статус в системе Оберег.

Что стоит знать об основных условиях и особенностях выезда за границу для мужчин – читайте в материале.

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Как проверить запрет на выезд за границу онлайн

В августе украинцы могут проверить, действует ли в отношении них временный запрет на выезд за границу, через новый сервис — Личный кабинет Государственной пограничной службы Украины.

Система позволяет в режиме реального времени узнать об ограничениях, наложенных по решению суда или постановлению Государственной исполнительной службы.

Новый сервис пригодится тем, кто планирует пересечь государственную границу и хочет заранее проверить возможные ограничения, связанные с алиментами, долгами, штрафами или другими исполнительными производствами.

В то же время в ГПСУ отмечают, что сервис не отображает ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, введенные во время военного положения, а также другие основания, определенные Правилами пересечения государственной границы.

Онлайн-проверка не отменяет запрет на выезд, однако позволяет заранее выявить проблему и устранить ее до поездки. Ранее для этого нужно было подавать письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации ГПСУ и ждать ответа несколько недель.

Что проверяют при выезде мужчин за границу в августе

При выезде за границу мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны предъявить загранпаспорт, действующий военно-учетный документ, а также документы, подтверждающие право на пересечение границы, в частности отсрочку от мобилизации или иное законное основание.

Обязательным условием также являются актуальные военно-учетные данные в ТЦК и СП.

Во время проверки Государственная пограничная служба сверяет информацию через электронные реестры. Военно-учетный документ должен содержать QR-код или другой идентификатор для проверки данных в системе Оберег.

Если информация в реестре Оберег, приложении Резерв+ или представленных документах не будет совпадать, пограничники могут отказать в выезде за границу даже при наличии законных оснований.

Выезд журналистов и работников СМИ за границу: какие правила действуют

Для журналистов, работников СМИ и представителей сферы стратегических коммуникаций в возрасте от 23 до 60 лет продолжает действовать специальный порядок выезда за границу. Они могут находиться за пределами Украины до 60 дней при условии соблюдения установленных требований.

Для пересечения государственной границы необходимо получить письмо-согласование от Госкомтелерадио, в котором должны быть указаны дата выезда, ориентировочная дата возвращения, пункт пропуска и цель поездки. Такой порядок определен постановлением Кабинета Министров №1509.

Могут ли забронированные мужчины выехать за границу

В августе 2026 года забронированные мужчины могут выехать за границу только при соблюдении определенных законом условий. Порядок выезда регулирует постановление Кабинета Министров №1608.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса и компании, признанные критически важными для экономики, могут бронировать работников на срок до 45 дней для уточнения военно-учетных данных, устранения нарушений в документах, завершения процедуры бронирования и оформления документов для законного выезда.

В то же время бронирование само по себе не дает права на пересечение государственной границы. Для выезда необходимо иметь действующее подтверждение бронирования, состоять на специальном воинском учете, иметь актуальные данные в ТЦК и СП, а также документы о служебной командировке или иное законное основание для выезда за пределы Украины.

Почему могут не выпустить за границу даже с бронированием

Отметим, что бронирование не гарантирует право на выезд мужчин за границу в августе. В частности, пограничники могут отказать в пересечении границы, если в реестрах, военно-учетных документах или данных ТЦК и СП есть ошибки или несоответствия, а также если не подтверждена цель поездки.

Чтобы избежать отказа, юристы советуют заранее проверить статус бронирования и актуальность данных в приложении Резерв+, поскольку именно несоответствия в информации чаще всего становятся причиной проблем при выезде.

Кто из мужчин может выехать за границу в августе 2026 года

Право на выезд за границу во время военного положения имеют только отдельные категории мужчин, определенные законодательством.

Без дополнительных разрешений пересекать границу могут мужчины от 18 до 22 лет при наличии действующего военно-учетного документа, граждане, достигшие 60-летнего возраста, а также лица, исключенные из военного учета или официально признанные непригодными к военной службе.

Для выезда необходимо иметь загранпаспорт и документы, подтверждающие соответствующий статус.

Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет могут выехать из Украины только при наличии законных оснований и подтверждающих документов.

Это касается лиц, которые едут на лечение или реабилитацию, имеют определенные законом семейные обстоятельства, являются студентами, аспирантами или курсантами, забронированными работниками критически важных предприятий, журналистами, работниками медиа, волонтерами, перевозящими гуманитарную помощь или грузы для ВСУ, а также мужчинами, сопровождающими людей с инвалидностью.

Также право на пересечение государственной границы имеют другие категории граждан, если их основания для выезда прямо предусмотрены законодательством и подтверждены необходимыми документами.

Ранее Кабинет Министров Украины отменил ограничения на выезд за границу для женщин, работающих на государственной службе в органах местного самоуправления, на государственных предприятиях и в судах. Теперь они могут пересекать государственную границу не только в служебные командировки, но и по другим законным основаниям.

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