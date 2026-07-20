Во вторник, 21 июля, в Украине не планируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в ЧАО НЭК Укрэнерго.

Графики отключения света на 21 июля не будут действовать

Как уточнили в компании, 21 июля графики отключения света в Украине не будут применяться.

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Однако из-за обстрелов и непогоды есть обесточивания в ряде областей. Сейчас продолжаются ремонты.

В частности, в результате российских атак на объекты гражданской энергетической инфраструктуры на утро есть новые обесточивания в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях.

Там, где это позволяют условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов.

Кроме того, утром 20 июля из-за неблагоприятных погодных условий (дождь и гроза) полностью или частично были обесточены более 100 населенных пунктов в шести областях – Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Черниговской.

Бригады облэнерго уже работают над восстановлением поврежденных линий электропередачи.

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