Разведка Британии назвала цифру россиян, сбежавших от мобилизации за границу в 2022 году

В ближайшее время Россия может столкнуться с самой большой нехваткой рабочей силы за последние десятилетия. В течение последних трех лет из-за влияния COVID-19 и войны в Украине население России сократилось на два миллиона больше, чем ожидалось.

Об этом сообщает разведка Британии.

Центральный банк России опросил 14 000 работодателей и обнаружил, что количество свободных работников находится на самом низком уровне с 1998 года.

В 2022 году из России выехало до 1,3 млн человек, в том числе много молодых и хорошо образованных людей в драгоценных отраслях.

В Минкомсвязи России заявили, что около 10% (100 тыс.) ИТ-работников покинули страну в 2022 году и не вернулись.

– Мобилизация, исторически высокая эмиграция, старение и сокращение населения ограничивают предложение рабочей силы. Это, скорее всего, приведет к снижению потенциального роста российской экономики и рискует разжечь инфляцию, – отмечает британская разведка.

Ранее разведка Британии сообщала, что из-за “хлопков” на нефтебазах Российской Федерации и временно оккупированных территориях Украины захватчикам придется корректировать логистику армии.

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