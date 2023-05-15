Взрыв и пожар в ТЦ Перекресток в Москве: что известно
Российские СМИ сообщили о взрыве в Москве в магазине Перекресток на улице Адмирала Ушакова. По предварительным данным, взорвались газовые баллоны, в результате чего начался пожар.
Но затем в МЧС заявили, что в Южном Бутово загорелся мусор в контейнере рядом со зданием ТЦ. Пожар потушен на площади 4 кв. м, пострадавших нет.
При этом спасатели не подтвердили информацию о взрыве.
Два дня назад в центре Москвы горел отель Интерконтиненталь на улице Тверской.
А в начале мая в российской столице вспыхнул пожар в административном здании в районе Царицыно. Очевидцы говорили, что слышали взрывы.
Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.Татьяна Забожко