Взрыв и пожар в ТЦ Перекресток в Москве: что известно

Российские СМИ сообщили о взрыве в Москве в магазине Перекресток на улице Адмирала Ушакова. По предварительным данным, взорвались газовые баллоны, в результате чего начался пожар.

Но затем в МЧС заявили, что в Южном Бутово загорелся мусор в контейнере рядом со зданием ТЦ. Пожар потушен на площади 4 кв. м, пострадавших нет.

При этом спасатели не подтвердили информацию о взрыве.

Два дня назад в центре Москвы горел отель Интерконтиненталь на улице Тверской.

А в начале мая в российской столице вспыхнул пожар в административном здании в районе Царицыно. Очевидцы говорили, что слышали взрывы.

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