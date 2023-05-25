РФ разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин и министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня в Минске подписали документы о размещении и хранении нестратегического (тактического) ядерного вооружения на территории Беларуси.

Об этом пишет издание Наша ніва.

Шойгу называет развертывание нестратегического ядерного оружия эффективным ответом Западу на “недружественную политику”.

Между странами договорено повысить боевой потенциал региональных войск, в том числе оснащение их ракетными комплексами Искандер-М, зенитно-ракетными комплексами С-400. Переоборудовано самолеты Су-25 для применения авиационных средств поражения в ядерной технике.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Беларуси Россия не передает его. Контроль над применением остается за Москвой.

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