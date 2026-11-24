Зеленский ввел новые санкции против пособников РФ: что известноДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие два решения СНБО о санкциях против лиц и организаций, связанных с деятельностью России на оккупированных территориях.
- В санкционные перечни попали представители оккупационных структур, российские чиновники и компании, содействующие деятельности РФ.
- Часть ограничений введена впервые, а действие других продлено в соответствии с новыми президентскими указами.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел и продлил санкции против 29 физических и 18 юридических лиц, действующих в интересах России на временно оккупированных территориях Украины.
Соответствующими указами №1134 и №1135 глава государства ввел решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 ноября, сообщили в Офисе президента.
Зеленский ввел новые санкции против пособников РФ
Под ограничения попали представители оккупационных администраций, так называемые депутаты местных советов, пропагандисты, а также компании и организации, обеспечивающие нужды российских военных и способствующие интеграции захваченных украинских территорий в состав РФ.
В частности, указом №1135 санкции введены против 27 физических и 11 юридических лиц. Ограничения будут действовать в течение десяти лет или бессрочно.
Среди подсанкционных лиц – так называемые депутаты оккупационных городских советов Керчи и Алушты, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и помощник министра чрезвычайных ситуаций РФ Юрий Мезинов. Последние снабжают российских оккупантов техникой, беспилотниками и средствами связи.
В санкционный список также вошли:
- ООО Пикабу;
- компания Черноморнефтегаз Добыча, зарегистрированная в оккупированном Симферополе;
- так называемое министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций “ЛНР”;
- благотворительный фонд К Победе вместе;
- незаконно созданные управления Ростехнадзора на оккупированных территориях Украины;
- Федерация практической стрельбы в России.
В Офисе президента объяснили, что оккупационные управления Ростехнадзора внедряют российское законодательство на захваченных территориях, в частности способствуют оккупации Запорожской АЭС.
В то же время российские спортивные федерации открыто поддерживает участников войны против Украины и вовлечены в подготовку так называемых добровольцев на ВОТ.
По словам уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, Россия перестраивает тыл на оккупированных территориях с помощью подконтрольных должностных лиц и незаконно созданных структур.
– Мы бьем по каждому звену этой цепи: от чиновников типа Миляева и Мезинова до структур, которые выдают лицензии даже на Запорожской АЭС. Санкции против Федерации практической стрельбы напоминают, что спорт не стоит в стороне от войны, – подчеркнул он.
Украина продлила санкции против ряда компаний
Второй санкционный пакет предусматривает продление действующих и введение новых ограничений против лиц и компаний, работающих на временно оккупированных территориях.
В частности, речь идет о субъектах, причастных к похищению украинской сельскохозяйственной продукции и распространению российской пропаганды.
Украина также продлила санкции против ООО Медиахолдинг Новости, ООО Тайм Медиа и ООО Телепространство, входящих в медиахолдинг Новости и распространяющих российскую пропаганду.