24 ноября российский беспилотник атаковал железнодорожную станцию Коростень в Житомирской области.

Об этом сообщила Укрзализныця.

Дроны атаковали железнодорожную станцию Коростень 24 ноября: что известно

По данным Укрзализныци, утром 24 ноября российский дрон атаковал железнодорожную станцию Коростень в Житомирской области.

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В момент удара возле вокзала стоял электропоезд. Мониторинговый центр Укрзализныцы заранее предупредил об угрозе. Бригада электропоезда объявила о повышенной опасности и начала эвакуацию.

Железнодорожники также вывели людей из здания вокзала.

На станции есть большое стационарное укрытие, куда перешли работники железной дороги, бригада электропоезда и большинство пассажиров.

По данным Укрзализныци, никто из железнодорожников не пострадал.

Как сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, в результате российской атаки погиб 33-летний житель Горщиковской общины, еще трое человек получили ранения.

На месте удара работают соответствующие службы. Полицейские и взрывотехники фиксируют последствия российской атаки.

Напомним, что 24 ноября российские войска атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Житомирской области.

По информации ГСЧС Украины и начальника Житомирской ОВА Виталия Бунечко, в Коростене повреждены отделение Новой почты и складские помещения соседних предприятий. На месте удара возник пожар, который спасатели локализовали.

В Житомире российские удары повредили два предприятия, в частности ремонтный цех и административное здание, а также 36 гражданских транспортных средств.

Кроме того, повреждены крыши и окна двух жилых домов и двух учебных заведений. В Житомирском районе под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 735 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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