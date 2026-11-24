Железнодорожную станцию Коростень атаковала РФ: есть погибший и раненыеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
24 ноября российский беспилотник атаковал железнодорожную станцию Коростень в Житомирской области.
Об этом сообщила Укрзализныця.
Дроны атаковали железнодорожную станцию Коростень 24 ноября: что известно
По данным Укрзализныци, утром 24 ноября российский дрон атаковал железнодорожную станцию Коростень в Житомирской области.
В момент удара возле вокзала стоял электропоезд. Мониторинговый центр Укрзализныцы заранее предупредил об угрозе. Бригада электропоезда объявила о повышенной опасности и начала эвакуацию.
Железнодорожники также вывели людей из здания вокзала.
На станции есть большое стационарное укрытие, куда перешли работники железной дороги, бригада электропоезда и большинство пассажиров.
По данным Укрзализныци, никто из железнодорожников не пострадал.
Как сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, в результате российской атаки погиб 33-летний житель Горщиковской общины, еще трое человек получили ранения.
На месте удара работают соответствующие службы. Полицейские и взрывотехники фиксируют последствия российской атаки.
Напомним, что 24 ноября российские войска атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Житомирской области.
По информации ГСЧС Украины и начальника Житомирской ОВА Виталия Бунечко, в Коростене повреждены отделение Новой почты и складские помещения соседних предприятий. На месте удара возник пожар, который спасатели локализовали.
В Житомире российские удары повредили два предприятия, в частности ремонтный цех и административное здание, а также 36 гражданских транспортных средств.
Кроме того, повреждены крыши и окна двух жилых домов и двух учебных заведений. В Житомирском районе под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры.
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