В России упал неизвестный беспилотник – во время осмотра он взорвался

В Краснодарском крае России упал в поле неизвестный беспилотник, а во время осмотра он взорвался.

Об этом сообщает Telegram-канал Bazа.

Дрон был найден утром 28 мая в Красноармейском районе края во время полевых работ недалеко от станицы Полевая.

— Спустя час, когда на место обнаружения беспилотника уже начали съезжаться сотрудники полиции и спецслужб дрон взорвался, — говорится в сообщении.

Известно, что во время взрыва никто не пострадал.

Напомним, что в последнее время в России участилась количество атак беспилотниками. Так, к примеру, 27 мая, в Псковской области два ударных беспилотника атаковали нефтеперерабатывающий завод. Похожий инцидент случился и в Тверской области.

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