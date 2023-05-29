В России упал неизвестный беспилотник – во время осмотра он взорвался
В Краснодарском крае России упал в поле неизвестный беспилотник, а во время осмотра он взорвался.
Об этом сообщает Telegram-канал Bazа.
Дрон был найден утром 28 мая в Красноармейском районе края во время полевых работ недалеко от станицы Полевая.
— Спустя час, когда на место обнаружения беспилотника уже начали съезжаться сотрудники полиции и спецслужб дрон взорвался, — говорится в сообщении.
Известно, что во время взрыва никто не пострадал.
Напомним, что в последнее время в России участилась количество атак беспилотниками. Так, к примеру, 27 мая, в Псковской области два ударных беспилотника атаковали нефтеперерабатывающий завод. Похожий инцидент случился и в Тверской области.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко