У Росії впав невідомий безпілотник – під час огляду він вибухнув
У Краснодарському краї Росії у полі впав невідомий безпілотник, а під час огляду він вибухнув.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Дрон було знайдено вранці 28 травня в Червоноармійському районі краю під час польових робіт неподалік станиці Польова.
– За годину, коли на місце виявлення безпілотника вже почали з’їжджатися співробітники поліції та спецслужб, дрон вибухнув, – йдеться у повідомленні.
Відомо, що під час вибуху ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що останнім часом у Росії почастішала кількість атак безпілотниками. Так, наприклад, 27 травня, у Псковській області два ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод. Схожий інцидент трапився й у Тверській області.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко