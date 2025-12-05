Соединенные Штаты пригласили Польшу принять участие в саммите Группы двадцати (G20), который в 2026 году состоится в Майами, штат Флорида.

Об этом говорится в заявлении американского государственного секретаря Марко Рубио.

США пригласили Польшу на саммит G20

В Вашингтоне считают, что Польша заслуживает участия в саммите, поскольку она входит в список “20 крупнейших экономик мира”.

Сейчас смотрят

– Польша, страна, которая когда-то была заперта за “железным занавесом”, но сейчас входит в 20 крупнейших экономик мира, присоединится к нам, чтобы занять свое законное место в G20. Это показывает, как партнерство с Соединенными Штатами и американскими компаниями может способствовать взаимному процветанию и росту, — подчеркнул Рубио.

В то же время дипломат раскритиковал Южно-Африканскую Республику (ЮАР), которую администрация Дональда Трампа ранее обвиняла в “геноциде белых граждан”, и отметил, что ее не пригласят на саммит G20.

Ранее Трамп заявил, что ЮАР не получит приглашение на саммит G20 в 2026 году. По его словам, она “не является страной, достойной членства где-либо”.

Группа G20 – это организация из ряда стран, основанная в 1999 году. Сейчас она включает 19 государств, а также Евросоюз и Африканский Союз. Группа ежегодно встречается для обсуждения вопросов, связанных с мировой экономикой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.