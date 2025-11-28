На саммите G20 в следующем году в Майами президент США Дональд Трамп сам будет решать, кто попадет в список гостей.

Как пишет Bloomberg, об этом стало известно после того, как глава Белого дома в соцсетях заявил, что не будет приглашать Южную Африку, которая в этом году председательствует в G20. Свободное место на саммите может достаться Польше.

Трамп сам решит, кого пригласить на саммит G20 в 2026 году

Отмечается, что это может быть нарушением протокола, когда лидер решает, какие члены группы могут принять участие в саммите, не говоря уже о том, чтобы проводить мероприятие в собственном отеле. Но Трамп продемонстрировал, что ему безразличны установленные правила.

Возникает вопрос, кто поедет, а кто нет, и не в последнюю очередь о том, какая страна может заменить ЮАР в Майами.

– Это один из важнейших многосторонних форумов, которые мы еще имеем в мире, и формат, который мы не должны без необходимости унижать, – сказал в четверг в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц, отвечая на вопрос о словах Трампа.

Канцлер добавил, что бойкотируя в минувшую субботу саммит в Йоханнесбурге, американское правительство без необходимости отказалось от влияния, в частности в части мира, которая становится все более важной.

Среди стран, которые могут воспользоваться благосклонностью Трампа, есть Польша, которая давно просится в G20.

В сентябре Трамп пригласил правого националистического президента Польши Кароля Навроцкого на саммит в Майами в неопределенном статусе, выражая похвалу бывшему боксеру-любителю, которого он поддерживал на выборах.

