Сколько штатов в США: полный список
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Рэнди Файн зарегистрировал в Конгрессе законопроект, который предусматривает аннексию Гренландии — автономной территории в составе Королевства Дания.
По его словам, остров должен войти в состав США как 51-й штат. Об этом в понедельник, 12 января, сообщил американский телеканал Fox News.
США — это федеративная республика, что означает, что каждый штат обладает определенной самостоятельностью в принятии законов и управлении своей территорией.
Факты ICTV узнавали, сколько штатов в США и какие именно.
Особенности разделения на штаты в США
Штат в США — это административно-территориальная единица, которая обладает определенной степенью самостоятельности в рамках федеративного устройства страны. Каждый из них имеет свое собственное правительство, законодательство, систему образования и другие органы управления.
Ключевые особенности штатов США:
- они обладают значительной автономией в принятии решений по многим вопросам, включая образование, здравоохранение, правоохранительную деятельность и налогообложение;
- каждая административно-территориальная единица имеет своих представителей в Конгрессе США, что позволяет им участвовать в принятии федеральных законов;
- каждый штат имеет свою собственную конституцию, которая определяет его структуру власти и права граждан. Однако, эти конституции не могут противоречить Конституции США;
- они отличаются друг от друга по размеру, населению, климату, культуре и экономике. Это создает большое разнообразие в стране.
Сколько штатов в Америке
В Соединенных Штатах Америки – 50 штатов.
Отдельно выделен Федеральный округ Колумбия (Вашингтон, столица США) и несколько островных территорий (Пуэрто-Рико, Виргинские Острова, Гуам и другие), которые не являются штатами, но имеют определенную степень автономии.
Штаты Америки простираются от Атлантического до Тихого океана, от Канады до Мексики:
- Штаты Восточного побережья: Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон – известны своей историей, культурой и финансовыми центрами.
- Штаты Юга: Флорида, Техас, Луизиана – славятся своими пляжами, ранчо и богатой историей.
- Штаты Среднего Запада: Иллинойс, Мичиган, Миннесота – известны своими большими озерами, промышленностью и сельским хозяйством.
- Штаты Запада: Калифорния, Колорадо, Вашингтон – славятся своими горами, национальными парками и технологическими инновациями.
Популярные штаты для Туристов
- Калифорния: Голливуд, Силиконовая долина, пляжи, национальные парки.
- Флорида: Диснейленд, Майами, Ки-Вест, пляжи.
- Нью-Йорк: Таймс-сквер, Статуя Свободы, Бродвей.
- Техас: Даллас, Хьюстон, Сан-Антонио, родео.
Штаты Америки: перечень
Список всех 50 штатов Америки (в алфавитном порядке):
- Айдахо
- Айова
- Алабама
- Аляска
- Аризона
- Арканзас
- Вайоминг
- Вашингтон
- Вермонт
- Вирджиния
- Висконсин
- Гавайи
- Делавэр
- Джорджия
- Западная Вирджиния
- Иллинойс
- Индиана
- Калифорния
- Канзас
- Кентукки
- Колорадо
- Коннектикут
- Луизиана
- Массачусетс
- Миссисипи
- Миссури
- Мичиган
- Монтана
- Небраска
- Невада
- Нью-Гемпшир
- Нью-Джерси
- Нью-Мексико
- Нью-Йорк
- Огайо
- Оклахома
- Орегон
- Пенсильвания
- Род-Айленд
- Северная Дакота
- Северная Каролина
- Теннесси
- Техас
- Флорида
- Южная Дакота
- Южная Каролина
- Юта
- Индейская резервация
- Колумбия
- Пуэрто-Рико