Член Палаты представителей США от Республиканской партии Рэнди Файн зарегистрировал в Конгрессе законопроект, который предусматривает аннексию Гренландии — автономной территории в составе Королевства Дания.

По его словам, остров должен войти в состав США как 51-й штат. Об этом в понедельник, 12 января, сообщил американский телеканал Fox News.

США — это федеративная республика, что означает, что каждый штат обладает определенной самостоятельностью в принятии законов и управлении своей территорией.

Факты ICTV узнавали, сколько штатов в США и какие именно.

Особенности разделения на штаты в США

Штат в США — это административно-территориальная единица, которая обладает определенной степенью самостоятельности в рамках федеративного устройства страны. Каждый из них имеет свое собственное правительство, законодательство, систему образования и другие органы управления.

Ключевые особенности штатов США:

  • они обладают значительной автономией в принятии решений по многим вопросам, включая образование, здравоохранение, правоохранительную деятельность и налогообложение;
  • каждая административно-территориальная единица имеет своих представителей в Конгрессе США, что позволяет им участвовать в принятии федеральных законов;
  • каждый штат имеет свою собственную конституцию, которая определяет его структуру власти и права граждан. Однако, эти конституции не могут противоречить Конституции США;
  • они отличаются друг от друга по размеру, населению, климату, культуре и экономике. Это создает большое разнообразие в стране.

Сколько штатов в Америке

В Соединенных Штатах Америки – 50 штатов.

Отдельно выделен Федеральный округ Колумбия (Вашингтон, столица США) и несколько островных территорий (Пуэрто-Рико, Виргинские Острова, Гуам и другие), которые не являются штатами, но имеют определенную степень автономии.

Штаты Америки простираются от Атлантического до Тихого океана, от Канады до Мексики:

  • Штаты Восточного побережья: Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон – известны своей историей, культурой и финансовыми центрами.
  • Штаты Юга: Флорида, Техас, Луизиана – славятся своими пляжами, ранчо и богатой историей.
  • Штаты Среднего Запада: Иллинойс, Мичиган, Миннесота – известны своими большими озерами, промышленностью и сельским хозяйством.
  • Штаты Запада: Калифорния, Колорадо, Вашингтон – славятся своими горами, национальными парками и технологическими инновациями.

Популярные штаты для Туристов

  • Калифорния: Голливуд, Силиконовая долина, пляжи, национальные парки.
  • Флорида: Диснейленд, Майами, Ки-Вест, пляжи.
  • Нью-Йорк: Таймс-сквер, Статуя Свободы, Бродвей.
  • Техас: Даллас, Хьюстон, Сан-Антонио, родео.

Штаты Америки: перечень

Список всех 50 штатов Америки (в алфавитном порядке):

  • Айдахо
  • Айова
  • Алабама
  • Аляска
  • Аризона
  • Арканзас
  • Вайоминг
  • Вашингтон
  • Вермонт
  • Вирджиния
  • Висконсин
  • Гавайи
  • Делавэр
  • Джорджия
  • Западная Вирджиния
  • Иллинойс
  • Индиана
  • Калифорния
  • Канзас
  • Кентукки
  • Колорадо
  • Коннектикут
  • Луизиана
  • Массачусетс
  • Миссисипи
  • Миссури
  • Мичиган
  • Монтана
  • Небраска
  • Невада
  • Нью-Гемпшир
  • Нью-Джерси
  • Нью-Мексико
  • Нью-Йорк
  • Огайо
  • Оклахома
  • Орегон
  • Пенсильвания
  • Род-Айленд
  • Северная Дакота
  • Северная Каролина
  • Теннесси
  • Техас
  • Флорида
  • Южная Дакота
  • Южная Каролина
  • Юта
  • Индейская резервация
  • Колумбия
  • Пуэрто-Рико
