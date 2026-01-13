Член Палаты представителей США от Республиканской партии Рэнди Файн зарегистрировал в Конгрессе законопроект, который предусматривает аннексию Гренландии — автономной территории в составе Королевства Дания.

По его словам, остров должен войти в состав США как 51-й штат. Об этом в понедельник, 12 января, сообщил американский телеканал Fox News.

США — это федеративная республика, что означает, что каждый штат обладает определенной самостоятельностью в принятии законов и управлении своей территорией.

Факты ICTV узнавали, сколько штатов в США и какие именно.

Особенности разделения на штаты в США

Штат в США — это административно-территориальная единица, которая обладает определенной степенью самостоятельности в рамках федеративного устройства страны. Каждый из них имеет свое собственное правительство, законодательство, систему образования и другие органы управления.

Ключевые особенности штатов США:

они обладают значительной автономией в принятии решений по многим вопросам, включая образование, здравоохранение, правоохранительную деятельность и налогообложение;

каждая административно-территориальная единица имеет своих представителей в Конгрессе США, что позволяет им участвовать в принятии федеральных законов;

каждый штат имеет свою собственную конституцию, которая определяет его структуру власти и права граждан. Однако, эти конституции не могут противоречить Конституции США;

они отличаются друг от друга по размеру, населению, климату, культуре и экономике. Это создает большое разнообразие в стране.

Сколько штатов в Америке

В Соединенных Штатах Америки – 50 штатов.

Отдельно выделен Федеральный округ Колумбия (Вашингтон, столица США) и несколько островных территорий (Пуэрто-Рико, Виргинские Острова, Гуам и другие), которые не являются штатами, но имеют определенную степень автономии.

Штаты Америки простираются от Атлантического до Тихого океана, от Канады до Мексики:

Штаты Восточного побережья: Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон – известны своей историей, культурой и финансовыми центрами.

Популярные штаты для Туристов

Калифорния: Голливуд, Силиконовая долина, пляжи, национальные парки.

Штаты Америки: перечень

Список всех 50 штатов Америки (в алфавитном порядке):

Айдахо

Айова

Алабама

Аляска

Аризона

Арканзас

Вайоминг

Вашингтон

Вермонт

Вирджиния

Висконсин

Гавайи

Делавэр

Джорджия

Западная Вирджиния

Иллинойс

Индиана

Калифорния

Канзас

Кентукки

Колорадо

Коннектикут

Луизиана

Массачусетс

Миссисипи

Миссури

Мичиган

Монтана

Небраска

Невада

Нью-Гемпшир

Нью-Джерси

Нью-Мексико

Нью-Йорк

Огайо

Оклахома

Орегон

Пенсильвания

Род-Айленд

Северная Дакота

Северная Каролина

Теннесси

Техас

Флорида

Южная Дакота

Южная Каролина

Юта

Индейская резервация

Колумбия

Пуэрто-Рико