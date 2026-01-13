Член Палати представників США від Республіканської партії Ренді Файн зареєстрував у Конгресі законопроєкт, який передбачає анексію Гренландії – автономної території у складі Королівства Данія.

За його словами, острів має увійти до складу США як 51-й штат. Про це в понеділок, 12 січня, повідомив американський телеканал Fox News.

США – це федеративна республіка, що означає, що кожен штат має певну самостійність в ухваленні законів та управлінні своєю територією.

Факти ICTV дізнавалися, скільки штатів у США та які саме.

Особливості поділу на штати у США

Штат у США – це адміністративно-територіальна одиниця, яка має певний ступінь самостійності в рамках федеративного устрою країни. Кожен із них має свій власний уряд, законодавство, систему освіти та інші органи управління.

Головні особливості штатів США:

вони мають значну автономію в ухваленні рішень із багатьох питань, включно з освітою, охороною здоров’я, правоохоронною діяльністю та оподаткуванням;

кожна адміністративно-територіальна одиниця має своїх представників у Конгресі США, що дає змогу їм брати участь в ухваленні федеральних законів;

кожен штат має свою власну конституцію, яка визначає його структуру влади та права громадян. Однак ці конституції не можуть суперечити Конституції США;

вони відрізняються один від одного за розміром, населенням, кліматом, культурою та економікою. Це створює велику різноманітність у країні.

Скільки штатів в Америці

У Сполучених Штатах Америки – 50 штатів.

Окремо виділено Федеральний округ Колумбія (Вашингтон, столиця США) і кілька острівних територій (Пуерто-Рико, Віргінські Острови, Гуам та інші), які не є штатами, але мають певний ступінь автономії.

Штати Америки простягаються від Атлантичного до Тихого океану, від Канади до Мексики:

Штати Східного Узбережжя: Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон – відомі своєю історією, культурою і фінансовими центрами.

Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон – відомі своєю історією, культурою і фінансовими центрами. Штати Півдня : Флорида, Техас, Луїзіана – славляться своїми пляжами, ранчо і багатою історією.

: Флорида, Техас, Луїзіана – славляться своїми пляжами, ранчо і багатою історією. Штати Середнього Заходу : Іллінойс, Мічиган, Міннесота – відомі своїми великими озерами, промисловістю і сільським господарством.

: Іллінойс, Мічиган, Міннесота – відомі своїми великими озерами, промисловістю і сільським господарством. Штати Заходу: Каліфорнія, Колорадо, Вашингтон – славляться своїми горами, національними парками і технологічними інноваціями.

Популярні штати для Туристів

Каліфорнія : Голлівуд, Силіконова долина, пляжі, національні парки.

: Голлівуд, Силіконова долина, пляжі, національні парки. Флорида : Діснейленд, Маямі, Кі-Вест, пляжі.

: Діснейленд, Маямі, Кі-Вест, пляжі. Нью-Йорк : Таймс-сквер, Статуя Свободи, Бродвей.

: Таймс-сквер, Статуя Свободи, Бродвей. Техас: Даллас, Х’юстон, Сан-Антоніо, родео.

Штати Америки: перелік

Список усіх 50 штатів Америки (в алфавітному порядку):

Айдахо

Айова

Алабама

Аляска

Аризона

Арканзас

Вайомінг

Вашингтон

Вермонт

Вірджинія

Вісконсин

Гаваї

Делавер

Джорджія

Західна Вірджинія

Іллінойс

Індіана

Каліфорнія

Канзас

Кентуккі

Колорадо

Коннектикут

Луїзіана

Массачусетс

Міссісіпі

Міссурі

Мічиган

Монтана

Небраска

Невада

Нью-Гемпшир

Нью-Джерсі

Нью-Мексико

Нью-Йорк

Огайо

Оклахома

Орегон

Пенсильванія

Род-Айленд

Північна Дакота

Північна Кароліна

Теннессі

Техас

Флорида

Південна Дакота

Південна Кароліна

Юта

Індіанська резервація

Колумбія

Пуерто-Ріко