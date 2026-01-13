Член Палати представників США від Республіканської партії Ренді Файн зареєстрував у Конгресі законопроєкт, який передбачає анексію Гренландії – автономної території у складі Королівства Данія.

За його словами, острів має увійти до складу США як 51-й штат. Про це в понеділок, 12 січня, повідомив американський телеканал Fox News.

США – це федеративна республіка, що означає, що кожен штат має певну самостійність в ухваленні законів та управлінні своєю територією.

Факти ICTV дізнавалися, скільки штатів у США та які саме.

Особливості поділу на штати у США

Штат у США – це адміністративно-територіальна одиниця, яка має певний ступінь самостійності в рамках федеративного устрою країни. Кожен із них має свій власний уряд, законодавство, систему освіти та інші органи управління.

Головні особливості штатів США:

  • вони мають значну автономію в ухваленні рішень із багатьох питань, включно з освітою, охороною здоров’я, правоохоронною діяльністю та оподаткуванням;
  • кожна адміністративно-територіальна одиниця має своїх представників у Конгресі США, що дає змогу їм брати участь в ухваленні федеральних законів;
  • кожен штат має свою власну конституцію, яка визначає його структуру влади та права громадян. Однак ці конституції не можуть суперечити Конституції США;
  • вони відрізняються один від одного за розміром, населенням, кліматом, культурою та економікою. Це створює велику різноманітність у країні.

Скільки штатів в Америці

У Сполучених Штатах Америки – 50 штатів.

Окремо виділено Федеральний округ Колумбія (Вашингтон, столиця США) і кілька острівних територій (Пуерто-Рико, Віргінські Острови, Гуам та інші), які не є штатами, але мають певний ступінь автономії.

Штати Америки простягаються від Атлантичного до Тихого океану, від Канади до Мексики:

  • Штати Східного Узбережжя: Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон – відомі своєю історією, культурою і фінансовими центрами.
  • Штати Півдня: Флорида, Техас, Луїзіана – славляться своїми пляжами, ранчо і багатою історією.
  • Штати Середнього Заходу: Іллінойс, Мічиган, Міннесота – відомі своїми великими озерами, промисловістю і сільським господарством.
  • Штати Заходу: Каліфорнія, Колорадо, Вашингтон – славляться своїми горами, національними парками і технологічними інноваціями.

Популярні штати для Туристів

  • Каліфорнія: Голлівуд, Силіконова долина, пляжі, національні парки.
  • Флорида: Діснейленд, Маямі, Кі-Вест, пляжі.
  • Нью-Йорк: Таймс-сквер, Статуя Свободи, Бродвей.
  • Техас: Даллас, Х’юстон, Сан-Антоніо, родео.

Штати Америки: перелік

Список усіх 50 штатів Америки (в алфавітному порядку):

  • Айдахо
  • Айова
  • Алабама
  • Аляска
  • Аризона
  • Арканзас
  • Вайомінг
  • Вашингтон
  • Вермонт
  • Вірджинія
  • Вісконсин
  • Гаваї
  • Делавер
  • Джорджія
  • Західна Вірджинія
  • Іллінойс
  • Індіана
  • Каліфорнія
  • Канзас
  • Кентуккі
  • Колорадо
  • Коннектикут
  • Луїзіана
  • Массачусетс
  • Міссісіпі
  • Міссурі
  • Мічиган
  • Монтана
  • Небраска
  • Невада
  • Нью-Гемпшир
  • Нью-Джерсі
  • Нью-Мексико
  • Нью-Йорк
  • Огайо
  • Оклахома
  • Орегон
  • Пенсильванія
  • Род-Айленд
  • Північна Дакота
  • Північна Кароліна
  • Теннессі
  • Техас
  • Флорида
  • Південна Дакота
  • Південна Кароліна
  • Юта
  • Індіанська резервація
  • Колумбія
  • Пуерто-Ріко
