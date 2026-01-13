Скільки штатів у США: повний список
Член Палати представників США від Республіканської партії Ренді Файн зареєстрував у Конгресі законопроєкт, який передбачає анексію Гренландії – автономної території у складі Королівства Данія.
За його словами, острів має увійти до складу США як 51-й штат. Про це в понеділок, 12 січня, повідомив американський телеканал Fox News.
США – це федеративна республіка, що означає, що кожен штат має певну самостійність в ухваленні законів та управлінні своєю територією.
Факти ICTV дізнавалися, скільки штатів у США та які саме.
Особливості поділу на штати у США
Штат у США – це адміністративно-територіальна одиниця, яка має певний ступінь самостійності в рамках федеративного устрою країни. Кожен із них має свій власний уряд, законодавство, систему освіти та інші органи управління.
Головні особливості штатів США:
- вони мають значну автономію в ухваленні рішень із багатьох питань, включно з освітою, охороною здоров’я, правоохоронною діяльністю та оподаткуванням;
- кожна адміністративно-територіальна одиниця має своїх представників у Конгресі США, що дає змогу їм брати участь в ухваленні федеральних законів;
- кожен штат має свою власну конституцію, яка визначає його структуру влади та права громадян. Однак ці конституції не можуть суперечити Конституції США;
- вони відрізняються один від одного за розміром, населенням, кліматом, культурою та економікою. Це створює велику різноманітність у країні.
Скільки штатів в Америці
У Сполучених Штатах Америки – 50 штатів.
Окремо виділено Федеральний округ Колумбія (Вашингтон, столиця США) і кілька острівних територій (Пуерто-Рико, Віргінські Острови, Гуам та інші), які не є штатами, але мають певний ступінь автономії.
Штати Америки простягаються від Атлантичного до Тихого океану, від Канади до Мексики:
- Штати Східного Узбережжя: Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон – відомі своєю історією, культурою і фінансовими центрами.
- Штати Півдня: Флорида, Техас, Луїзіана – славляться своїми пляжами, ранчо і багатою історією.
- Штати Середнього Заходу: Іллінойс, Мічиган, Міннесота – відомі своїми великими озерами, промисловістю і сільським господарством.
- Штати Заходу: Каліфорнія, Колорадо, Вашингтон – славляться своїми горами, національними парками і технологічними інноваціями.
Популярні штати для Туристів
- Каліфорнія: Голлівуд, Силіконова долина, пляжі, національні парки.
- Флорида: Діснейленд, Маямі, Кі-Вест, пляжі.
- Нью-Йорк: Таймс-сквер, Статуя Свободи, Бродвей.
- Техас: Даллас, Х’юстон, Сан-Антоніо, родео.
Штати Америки: перелік
Список усіх 50 штатів Америки (в алфавітному порядку):
- Айдахо
- Айова
- Алабама
- Аляска
- Аризона
- Арканзас
- Вайомінг
- Вашингтон
- Вермонт
- Вірджинія
- Вісконсин
- Гаваї
- Делавер
- Джорджія
- Західна Вірджинія
- Іллінойс
- Індіана
- Каліфорнія
- Канзас
- Кентуккі
- Колорадо
- Коннектикут
- Луїзіана
- Массачусетс
- Міссісіпі
- Міссурі
- Мічиган
- Монтана
- Небраска
- Невада
- Нью-Гемпшир
- Нью-Джерсі
- Нью-Мексико
- Нью-Йорк
- Огайо
- Оклахома
- Орегон
- Пенсильванія
- Род-Айленд
- Північна Дакота
- Північна Кароліна
- Теннессі
- Техас
- Флорида
- Південна Дакота
- Південна Кароліна
- Юта
- Індіанська резервація
- Колумбія
- Пуерто-Ріко