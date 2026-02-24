Уиткофф анонсировал встречу с Умеровым в Женеве на этой неделе
- Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф анонсировал встречу с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, которая состоится в Женеве 26 февраля для обсуждения путей достижения мирного соглашения.
- Кроме консультаций с украинской стороной, американская делегация планирует дипломатические переговоры с представителями Ирана для урегулирования текущей ситуации.
Специальный представитель президента США Стив Уиткофф анонсировал встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым в Женеве.
Об этом спецпосланник американского президента Дональда Трампа заявил в онлайн-формате во время встречи в рамках Ялтинской европейской стратегии 24 февраля 2026 года.
Уиткофф о встрече с Умеровым в Женеве
По словам Уиткоффа, он приедет в Женеву с еще одним спецпредставителем президента США Джаредом Кушнером в этот четверг, 26 февраля. Он рассказал, что они вылетают вечером в среду, 25 февраля.
Как объяснил Уиткофф, основная цель их пребывания в Женеве заключается в предстоящей встрече с представителями Ирана, чтобы решить ситуацию дипломатическим путем.
– Но я разговаривал с Рустемом (Умеровым, – Ред.), с которым общаюсь почти каждый день, и попросил у него разрешения от президента Зеленского на встречу в Женеве, – сказал Уиткофф.
Как утверждает Уиткофф, после этого он может посетить США, но в первую очередь они встретятся с Умеровым в Женеве.
По словам спецпредставителя США, цель состоит в том, чтобы продолжить разговор и изучить различные варианты того, как стороны могут прийти к согласованию мирного соглашения.