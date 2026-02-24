Спеціальний представник президента США Стів Віткофф анонсував зустріч з секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровом у Женеві.

Про це спецпосланець американського президента Дональда Трампа заявив в онлайн-форматі під час зустрічі у межах Ялтинської європейської стратегії 24 лютого 2026 року.

Віткофф про зустріч з Умєровим у Женеві

За словами Віткоффа, він приїде до Женеви із ще одним спецпредставником президента США Джаредом Кушнером цього четверга, 26 лютого. Він розповів, що вони вилітають ввечері у середу, 25 лютого.

Як пояснив Віткофф, основна мета їхнього перебування у Женеві полягає у майбутній зустрічі з представниками Ірану, щоб вирішити ситуацію дипломатичним шляхом.

– Але я розмовляв з Рустемом (Умєровим, – Ред.), з яким спілкуюся майже щодня, і попросив у нього дозволу від президента Зеленського на зустріч у Женеві, – сказав Віткофф.

Як стверджує Віткофф, після цього він може відвідати США, але першочергово вони зустрінуться з Умєровим у Женеві.

За словами спецпредставника США, мета полягає у тому, щоб продовжити розмову та вивчити різні варіанти того, як сторони можуть дійти до узгодження мирної угоди.

