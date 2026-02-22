Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным может состояться в ближайшее время, при этом не исключается участие президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News.

Уиткофф о возможной встрече Зеленского с Путиным

По словам Уиткоффа, война России против Украины является “бессмысленной”, а ключевые споры между сторонами касаются территориальных вопросов, по которым до сих пор не удалось достичь консенсуса.

Он отметил, что вместе с Джаредом Кушнером американская сторона рассчитывает, что предложенные инициативы помогут сблизить позиции сторон в ближайшие три недели.

— Мы с Джаредом надеемся, что предложения, которые мы озвучили за столом переговоров, объединят стороны в ближайшие три недели и, возможно, приведут к саммиту между Зеленским и Путиным. Возможно, это будет трехсторонняя встреча с участием президента США, — заявил Уиткофф.

Спецпредставитель подчеркнул, что Дональд Трамп не намерен участвовать во встрече, если она не будет иметь реальных шансов на результат.

По его словам, Трамп обладает “уникальной способностью” оценивать перспективы таких переговоров, и не согласится на формат, который не даст практических результатов.

— Надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости, — добавил Уиткофф.

Он также рассказал, что подвергался критике из-за частых контактов с Путиным, однако объяснил это необходимостью хорошо понимать позицию другой стороны для достижения потенциального соглашения. По его словам, он встречался с главой Кремля восемь раз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока на мирных переговорах с Россией не достигнуто прогресса по чувствительным территориальным вопросам.

По его словам, вопросы Донбасса и временно оккупированных территорий остаются сложными именно на политическом уровне.

В то же время он отметил, что определенный конструктив есть в военной подгруппе, в частности, в отношении возможного мониторинга прекращения огня с участием американской стороны.

