Президент США Дональд Трамп підписав два нові виконавчі укази, спрямовані на боротьбу з так званим пологовим туризмом та обмеження автоматичного набуття громадянства США за народженням у низці випадків.

Про це повідомляє видання Аxios.

Що передбачають нові укази Трампа

Зауважимо, що це вже друга спроба адміністрації Трампа звузити застосування права на громадянство за народженням.

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Очікується, що нові укази також стануть предметом судових оскаржень через можливе порушення 14-ї поправки до Конституції США.

Перший документ встановлює нові винятки із принципу автоматичного набуття громадянства за народженням.

За версією адміністрації Трампа, обмеження можуть стосуватися лише майбутніх народжень і кількох конкретних категорій.

Зокрема, йдеться про:

дітей окремих іноземних дипломатичних працівників, які перебувають у США від імені інших держав;

дітей осіб, яких американська влада класифікує як “ворожих іноземців”, зокрема членів терористичних організацій;

дітей, народжених на територіях США, якщо Конгрес у майбутньому змінить відповідне законодавство;

дітей жінок, які, на думку влади, навмисно в’їхали до США лише для народження дитини з метою отримання американського громадянства.

Окремо указ передбачає обмеження використання програм сурогатного материнства, якщо вони застосовуються для такої мети.

Як адміністрація Трампа пояснює боротьбу з “пологовим туризмом”

У Білому домі заявляють, що так званий пологовий туризм ґрунтується на шахрайстві під час отримання туристичних або інших віз.

Адміністрація наголошує, що чинне законодавство США вже забороняє оформлювати туристичну візу, якщо головною метою поїздки є народження дитини для набуття нею американського громадянства.

Крім того, прикордонні та імміграційні служби вже зараз мають право відмовити вагітній іноземці у в’їзді, якщо встановлять, що вона прибула саме з такою метою.

Другий указ доручає Державному департаменту та Міністерству внутрішньої безпеки розробити додаткові правила, які мають припинити діяльність індустрії “пологового туризму” як у США, так і за їх межами.

Тим часом юристи прогнозують нову хвилю судових процесів у зв’язку з цими указами. Так, 30 червня Верховний суд США вже скасував попередній, значно ширший указ Дональда Трампа, який передбачав позбавлення автоматичного громадянства дітей, народжених у США від батьків, які не є громадянами країни.

Водночас адміністрація президента стверджує, що рішення суду залишило можливість застосовувати окремі історично визнані винятки із принципу громадянства за народженням.

Критики нових указів наголошують, що 14-та поправка Конституції гарантує громадянство практично всім людям, які народилися на території США, а тому будь-яке її звуження суперечитиме Основному закону.

Паралельно Конгрес США продовжує розслідування діяльності компаній, які організовують поїздки іноземок для народження дітей у Сполучених Штатах.

Комітет з нагляду Палати представників уже запросив документи у компанії Have My Baby in Miami, яка працює на цьому ринку.

Американські законодавці заявляють, що найбільше занепокоєння викликають випадки, коли такими послугами користуються громадяни Китаю та Росії. На їхню думку, це може створювати ризики для національної безпеки.

За різними оцінками, щороку завдяки “пологовому туризму” у США народжуються від кількох тисяч до десятків тисяч дітей.

Сам Дональд Трамп неодноразово заявляв, що вважає таку практику зловживанням американським законодавством і виступає за її припинення. Водночас експерти з імміграційного права переконані, що проблему можна вирішувати шляхом суворішого контролю за виданням віз, а не через перегляд конституційного права на громадянство за народженням.

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