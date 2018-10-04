В США скончался лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман.

Информацию о смерти ученого подтвердили в Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми, которую он возглавлял с 1978 по 1989 год.

– Исследователь-новатор Леон Ледерман, отличавшийся страстью к научному образованию, скончался 3 октября в городе Рексберге в штате Айдахо. Ему было 96 лет, – говорится в сообщении.

Ледерман родился в 1922 году в Нью-Йорке в семье еврейских мигрантов из СССР.

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В 1988 году вместе с коллегами Мелвином Шварцем и Джеком Стейнбергером он получил Нобелевскую премию за открытие одного из типов частиц нейтрино.

Напомним, 23 сентября в возрасте 84 лет умер Чарльз Као, получивший Нобелевскую премию по физике в 2009 году за работу по волоконной оптике.