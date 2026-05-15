Международный день семьи: теплые поздравления в картинках, стихах и прозе
Ежегодно 15 мая в мире отмечают Международный день семьи — праздник, который напоминает о самом ценном, что есть в жизни каждого из нас.
Именно в семье мы впервые учимся любить, доверять и выражать свои чувства. Здесь формируется наше отношение к миру, зарождается чувство безопасности и принятия.
В этот день важно вспомнить о родных и близких людях. Подарите им теплые слова и внимание, ведь именно семья является для нас источником силы и поддержки в сложные времена. По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем семьи в открытках, стихах и прозе.
Поздравления с Международным днем семьи в стихах
***
Нет ничего семьи дороже,
И спорить с этим смысла нет!
Для стариков, для молодежи
Семья — вот главный в жизни свет!
Только в семье тебе помогут,
И только там тебя поймут,
Укажут верную дорогу
И скажут правду, не солгут!
Свою семью всегда любите,
Цените каждую деталь,
Ее всем сердцем берегите,
Как драгоценнейший хрусталь!
***
С Международным днем семьи!
Добра, терпения, любви!
Пускай в семье живет уют,
А все невзгоды прочь уйдут.
Дом станет крепостью, причалом,
Чтоб жизнь для вас счастливей стала.
И помните: семья — святое,
Она от бед всегда укроет.
***
Есть поддержка у меня —
Моя дружная семья.
Я за ней как за стеною,
Справлюсь с трудностью любою.
Это даже не секрет —
Без семьи и счастья нет.
И тебе семьи навеки
Я желаю самой крепкой!
***
С Международным днем семьи!
Улыбок вам и солнца.
Пускай всегда добра лучи
Сияют вам в оконце.
Пускай не будет ссор, невзгод.
Здоровья вам, терпения!
Пусть праздник будет круглый год
И каждое мгновение.
Пускай кружится голова
От сказочной удачи.
В семье у вас любовь жива,
А это много значит.
***
В Международный день семьи
Пусть будет мир, согласие в доме.
Желаю счастья и любви,
Чудес, добра в двойном объеме.
Пусть будут рядом люди те,
Кто сердцу дорог безгранично.
Желаю быть на высоте,
Пусть будет в жизни все отлично!
***
Поздравления с Международным днем семьи в прозе
***
С Международным днем семьи! Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, уважение и взаимопонимание. Пусть дом будет наполнен смехом, теплом и счастьем, а родные всегда поддерживают и будут рядом!
***
В этот день хочется пожелать самого ценного — семейного уюта. Пусть семья будет вашим источником вдохновения, поддержки и радости, а каждый новый день дарит еще больше теплых моментов вместе. Любите и берегите друг друга — это самое главное. С Международным днем семьи!
***
С праздником семейного тепла и любви! Пусть ваша семья будет тем местом, где царит искренность, понимание и безусловная поддержка. Цените своих родных и наслаждайтесь моментами, которые вы проводите вместе. С Международным днем семьи!
***
Семья — это самое большое богатство. Желаю, чтобы это богатство только умножалось: в понимании, добрых словах, объятиях и счастливых мгновениях. С Международным днем семьи!
***
Сегодня, в Международный день семьи, хочу пожелать вам мира, здоровья и счастья. Пусть ваш семейный очаг всегда горит и дарит тепло. Желаю взаимопонимания, поддержки, терпения, сил, любви и исполнения всех желаний!
***