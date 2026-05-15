Ежегодно 15 мая в мире отмечают Международный день семьи — праздник, который напоминает о самом ценном, что есть в жизни каждого из нас.

Именно в семье мы впервые учимся любить, доверять и выражать свои чувства. Здесь формируется наше отношение к миру, зарождается чувство безопасности и принятия.

В этот день важно вспомнить о родных и близких людях. Подарите им теплые слова и внимание, ведь именно семья является для нас источником силы и поддержки в сложные времена. По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем семьи в открытках, стихах и прозе.

Сейчас смотрят

Международный день семьи 2026 — картинки

Поздравления с Международным днем семьи в стихах

***

Нет ничего семьи дороже,

И спорить с этим смысла нет!

Для стариков, для молодежи

Семья — вот главный в жизни свет!

Только в семье тебе помогут,

И только там тебя поймут,

Укажут верную дорогу

И скажут правду, не солгут!

Свою семью всегда любите,

Цените каждую деталь,

Ее всем сердцем берегите,

Как драгоценнейший хрусталь!



***

С Международным днем семьи!

Добра, терпения, любви!

Пускай в семье живет уют,

А все невзгоды прочь уйдут.

Дом станет крепостью, причалом,

Чтоб жизнь для вас счастливей стала.

И помните: семья — святое,

Она от бед всегда укроет.



***

Есть поддержка у меня —

Моя дружная семья.

Я за ней как за стеною,

Справлюсь с трудностью любою.

Это даже не секрет —

Без семьи и счастья нет.

И тебе семьи навеки

Я желаю самой крепкой!



***

С Международным днем семьи!

Улыбок вам и солнца.

Пускай всегда добра лучи

Сияют вам в оконце.

Пускай не будет ссор, невзгод.

Здоровья вам, терпения!

Пусть праздник будет круглый год

И каждое мгновение.

Пускай кружится голова

От сказочной удачи.

В семье у вас любовь жива,

А это много значит.



***

В Международный день семьи

Пусть будет мир, согласие в доме.

Желаю счастья и любви,

Чудес, добра в двойном объеме.

Пусть будут рядом люди те,

Кто сердцу дорог безгранично.

Желаю быть на высоте,

Пусть будет в жизни все отлично!

***

Поздравления с Международным днем семьи в прозе

***

С Международным днем семьи! Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, уважение и взаимопонимание. Пусть дом будет наполнен смехом, теплом и счастьем, а родные всегда поддерживают и будут рядом!

***

В этот день хочется пожелать самого ценного — семейного уюта. Пусть семья будет вашим источником вдохновения, поддержки и радости, а каждый новый день дарит еще больше теплых моментов вместе. Любите и берегите друг друга — это самое главное. С Международным днем семьи!

***

С праздником семейного тепла и любви! Пусть ваша семья будет тем местом, где царит искренность, понимание и безусловная поддержка. Цените своих родных и наслаждайтесь моментами, которые вы проводите вместе. С Международным днем семьи!

***

Семья — это самое большое богатство. Желаю, чтобы это богатство только умножалось: в понимании, добрых словах, объятиях и счастливых мгновениях. С Международным днем семьи!

***

Сегодня, в Международный день семьи, хочу пожелать вам мира, здоровья и счастья. Пусть ваш семейный очаг всегда горит и дарит тепло. Желаю взаимопонимания, поддержки, терпения, сил, любви и исполнения всех желаний!

***

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.